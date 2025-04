Trois-Pistoles a trouvé son camion-échelle 

Le Service des incendies et sécurité civile (SISC) de la Ville de Trois-Pistoles vient d’ajouter un nouvel élément à sa flotte de véhicules. Il a récemment fait l’acquisition d’un «très attendu» camion-échelle anciennement utilisé aux États-Unis, mais complètement remis à neuf. Il devrait arriver dans la région d’ici la fin avril.

Le camion de marque Rosenbauer a été acquis pour la somme de 774 931, 50 $ auprès de l’entreprise Aréo-Feu de Saint-Hubert, près de Montréal. La transaction a été approuvée par les élus lors d’une séance extraordinaire le lundi 24 mars.

À la fin février, l’administration municipale avait approuvé un emprunt de 675 000 $, avant taxes, pour l’achat d’un véhicule d’élévation. C’est donc dire que le budget a été respecté.

Selon le directeur du SISC de Trois-Pistoles, Raphaël Bastille, le camion correspond également à tous les critères recherchés. «On voulait un véhicule qui répond à certaines demandes. Il fallait notamment qu’il puisse rentrer dans la caserne sans que des modifications doivent être apportées. Le véhicule est conforme à nos exigences à tout point de vue», a-t-il déclaré, enthousiaste.

«C’est vraiment un bel atout pour le service incendie.»

Le camion compte une échelle de 109 pieds, ce qui en fera l’une des plus longues au Bas-Saint-Laurent. Il est également muni de composantes de qualité, dont un châssis de marque Spartan. Même s’il a été construit en 2008, il a toujours plusieurs belles années de loyaux services devant lui, estiment les spécialistes.

«C’est un camion qui a été fabriqué aux États-Unis. Il était d’ailleurs utilisé dans la ville de Wilton au New Hampshire», a précisé Raphaël Bastille. «Les véhicules Rosenbauer sont reconnus, on en retrouve un peu partout au Québec.»

Le camion doit arriver à Trois-Pistoles d’ici le 28 avril. Il sera alors complètement clé en main et prêt à être utilisé. Le lettrage sera fait et l’espace intérieur sera aménagé. Même les systèmes de communication radio seront installés par l’entreprise Électronique Mercier de Rivière-du-Loup.

UN ATOUT MAJEUR

L’acquisition d’un camion-échelle est une étape majeure dans l’histoire du service incendie qui fêtera ses 100 ans l’an prochain. Le nouvel équipement lui permettra d’avoir une meilleure couverture incendie sur son territoire, et il se révèlera être un outil important pour assurer la sécurité de la population.

«C’est un gain de sécurité pour nos pompiers et la population qui va en bénéficier. On va être plus efficaces avec un véhicule comme ça», a déclaré Raphaël Bastille.

Il ne cache pas que cette acquisition crée beaucoup de fébrilité au sein des pompiers locaux.

La venue de ce véhicule d’élévation permettra au Service de respecter les normes de santé et sécurité au travail en vigueur. Sur les bâtiments, peu importe leur hauteur, deux moyens d’évacuation doivent être mis en place en tout temps, a expliqué le directeur incendie.

Pour des infrastructures de trois étages ou plus, un camion-échelle devient donc nécessaire. Il cite en exemple le Centre hospitalier de Trois-Pistoles qui s’élève sur cinq étages. En cas d’intervention, le SISC ne pourrait atteindre les étages supérieurs ni le toit. L’école secondaire de trois étages ne permet pas non plus un accès selon les normes à respecter, les pompiers n’ayant qu’une échelle de 45 pieds.

Actuellement, le Service des incendies et sécurité civile de Trois-Pistoles doit donc compter sur leurs confrères de Rivière-du-Loup en cas de besoin, leur camion-échelle étant le plus proche. Les délais d’arrivée s’échelonnent toutefois entre 45 et 60 minutes, alors que le temps est crucial lors d’une intervention.

Dorénavant, le SISC de Trois-Pistoles bénéficiera également d’une force de frappe plus importante. Elle pourra aussi se déplacer en entraide sur le territoire de la MRC des Basques.