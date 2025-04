C’est le retour de «La Grandiose Chasse aux Cocos!»

La Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent (Fondation du CRDI-TSA) annonce le retour de «La Grandiose Chasse aux Cocos!» présentée par Desjardins, le samedi 12 avril, de 10 h à 15 h, au Centre communautaire de Rimouski-Est.

Chaque année, 600 participants se rassemblent pour cette chasse aux cocos unique, une activité qui allie plaisir, solidarité et engagement envers une cause importante.

Dans un contexte où les coupures en santé touchent directement ceux qui en ont le plus besoin, chaque billet acheté contribue à soutenir financièrement les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Ces fonds servent à favoriser leur inclusion sociale, leur autonomie et à améliorer leur qualité de vie grâce à des soutiens financiers directs.

Les billets sont maintenant disponibles au tarif de 18 $ par personne et sont obligatoires pour tous les participants, enfants comme adultes. Vous pouvez les acheter sur place le jour de l’événement ou en ligne sur www.fondationditsabsl.com.

UNE CHASSE AUX COCOS INOUBLIABLE

Chantois sera présent pour célébrer avec les familles. Plus de 3 500 cocos, renfermant de délicieux œufs en chocolat, seront cachés sur le site. Le défi? Trouver 5 cocos de couleurs distinctes pour compléter la collecte. Et pour chaque enfant qui participe, un chocolat Laura Secord de 125g sera offert en récompense, ajoutant encore plus de douceur à cette journée exceptionnelle. Un défi supplémentaire attend les participants: retrouver le fameux coco doré et remporter un chocolat grandiose de 3 600 g – un prix absolument spectaculaire.

À l’intérieur du centre communautaire, des jeux gonflables, du maquillage et de l’animation rendront l’événement encore plus festif.

À PROPOS DE LA FONDATION DU CRDI-TSA

La Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent soutient l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme en offrant un soutien financier aux usagers suivis par les programmes en DI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Ces fonds permettent aux bénéficiaires de participer activement à la collectivité, d’améliorer leur autonomie et leur qualité de vie. Une partie des fonds sert également à offrir du répit spécialisé aux familles.