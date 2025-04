Un jumelage en préparation entre Rivière-du-Loup et la ville de Périgueux

Un «pacte d’amitié» est sur le point de se conclure avec la ville de Périgueux, dans la région du Périgord, en France, ouvrant ainsi la porte à de nombreuses possibilités d’échanges pour les Louperivois. Le maire Mario Bastille en a fait l’annonce en marge de la dernière séance du conseil municipal, précisant qu’il s’agit là d’une association qui profitera à l’ensemble de la communauté.

«Nous avons été approchés par des démarcheurs qui voyaient en Rivière-du-Loup le lieu idéal pour créer un jumelage avec Périgueux, que ce soit pour notre riche valeur touristique, notre milieu culturel effervescent, nos entreprises florissantes, nos institutions dynamiques et notre sens de l’accueil inégalé, explique le maire. Cette nouvelle alliance contribuera assurément à la notoriété de notre ville, tout en faisant connaître Périgueux et ses atouts aux citoyens, entreprises et organismes d’ici.»

Ce projet est le fruit de démarches entreprises en 2024 qui ont débouché sur des échanges fructueux entre des représentants de la Ville de Périgueux et de la Ville de Rivière-du-Loup, le président de l’Association Périgord-Québec, le nord-côtier d’origine Richard Bourgoing, ainsi que de la présidente de l’Association Québec-France Bas-Saint-Laurent/francophonie, Lucia Savard, basée à Rimouski.

Dans un premier temps, le maire Bastille doit se rendre à Périgueux, à la fin du mois de mai, afin de concrétiser l’accord du côté français au côté de la mairesse Delphine Labails, ce qui sera suivi d’une visite de la ville et de ses attraits. Puis, à la mi-septembre, une délégation périgourdine foulera le sol québécois pour cristalliser l’entente et lui donner vie officiellement.

Une fois que les deux villes auront signé des ententes de réciprocité, le relais sera assuré par l’Association Périgueux–Rivière-du-Loup, un organisme sans but lucratif local pris en charge par les citoyens pour faire connaître et promouvoir le jumelage et ses avantages, mais également pour créer des occasions à saisir dans la communauté. Le partenariat pourrait ouvrir la porte à des possibilités d’emplois ou de stages étudiants, des échanges culturels et sportifs, la création de ponts entrepreneuriaux, la mise en place de groupes d’échanges communautaires ou sociaux, etc.

Des similitudes étonnantes

Ville de près de 30 000 habitants située dans le département de la Dordogne, dont elle est le chef-lieu, dans le Sud-Ouest de la France, Périgueux s’appuie sur une riche histoire tout en étant résolument tournée vers l’avenir. Les deux villes se rencontrent d’abord et avant tout sur un point commun : la langue française, laquelle prend une couleur différente selon le lieu, contribuant également à la richesse de la francophonie dans son spectre le plus large. Périgueux et Rivière-du-Loup partagent également la caractéristique d’être «amie des aînés», une certification qui vise à encourager le vieillissement actif des aînés au sein de leur communauté.