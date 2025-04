Deux promoteurs privés ont acheté trois immeubles religieux de Rivière-du-Loup

Les contrats de vente des églises Saint-François-Xavier et Saint-Ludger et d’un presbytère de la paroisse de Saint-Patrice ont été signés récemment. Selon les documents consultés par Info Dimanche, les deux nouveaux propriétaires sont les promoteurs privés Sylvain Duclos et Darryll Samuels. Les paroissiens sont conviés à une assemblée spéciale de la Fabrique de la paroisse de Saint-Patrice de Rivière-du-Loup, qui se tiendra le dimanche 6 avril à 13 h 30 à la sacristie de l’église Saint-Patrice.

Ces entrepreneurs sont derrière le projet du Domaine des Oblats de La Pocatière, qu’ils transforment présentement en projet domiciliaire baptisé le Quartier du Havre. Alors que le bâtiment patrimonial devait être restauré et transformé en condos, il sera finalement démoli pour laisser de la place à un développement immobilier de 62 terrains, et 58 logements neufs, avec l’aval de la Ville de La Pocatière.

Selon les informations publiques disponibles, ils ont constitué trois entreprises afin de faire l’acquisition des divers bâtiments situés au 31 rue Delage (église Saint-François-Xavier) et au 43 rue Alexandre (église Saint-Ludger), ainsi que du presbytère de l’église Saint-Patrice.

Selon l’ordre du jour de l’assemblée spéciale prévue le 6 avril, le nom des acquéreurs ainsi que le prix de vente des immeubles seront annoncés aux paroissiens. La fabrique présentera aussi les résultats de la vente des surplus d’objets des trois immeubles ainsi que le bilan financier de 2024.

Le budget 2025 de la fabrique sera dévoilé. L’avenir du patrimoine de l’église Saint-Patrice ainsi que les démarches en cours seront aussi abordés. La fabrique tiendra également des élections pour deux postes de marguilliers.