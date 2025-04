À 13 ans, il entraine sa propre intelligence artificielle

Alors que la plupart des élèves de deuxième secondaire s’efforcent à apprendre les rudiments de l’algèbre, à 13 ans, le jeune scientifique Harry Lévesque a conçu et entrainé un système d’intelligence artificielle capable de détecter les défauts d’impression d’une imprimante 3D et d’arrêter la machine en cas de problème. Son projet intitulé «3D Eye» s’est qualifié afin de représenter l’Est du Québec à la Super Expo-sciences Hydro-Québec du 11 au 13 avril à Montréal.

Il a eu cette idée lorsque son imprimante 3D s’est embourbée à deux reprises dans un amas de filament fondu, appelé communément «Blob de la mort» par les internautes. Lorsque ce problème survient, la tête d’impression se brise et elle devient irrécupérable.

«Je voulais créer quelque chose qui pourrait réduire les chances que ça brise pour moi et pour les autres qui commencent dans le domaine de l’impression 3D, explique Harry Lévesque. Au début je voulais juste [que ce soit possible] d’arrêter l’imprimante quand il y a un problème. Je me suis rendu compte que la meilleure façon, ce serait d’utiliser l’intelligence artificielle.»

Afin d’intégrer son système d’intelligence artificielle à son imprimante 3D, il a dû créer une interface de contrôle qui le supporte sur un mini-ordinateur Raspberry Pi. Une caméra GoPro surveille et détecte les défauts d’impression rapidement. Il a entrainé son modèle d’intelligence artificielle à reconnaître des images d’impressions ratées. Son code est disponible en source ouverte (open source), puisqu’il souhaite aider le plus de personnes possibles à éviter le fameux «Blob de la mort».

Harry Lévesque a découvert l’impression 3D en 6e année à l’école internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup grâce à une collaboration avec l’organisme Accro de la techno, et depuis, il a continué d’approfondir ses connaissances en sciences et en technologies.

Lors de la finale régionale de l’Est du Québec, qui se déroulait à Matane du 21 au 23 mars, Harry Lévesque du Programme d’éducation intermédiaire internationale de l’école secondaire de Rivière-du-Loup a remporté la médaille d’argent dans la catégorie intermédiaire (secondaire 2) pour son projet nommé «3D Eye». Il a aussi décroché le prix jeunesse en TI du Réseau action TI ainsi que le prix Jeunes talents, qui paie les frais de scolarité d’une première année d’un baccalauréat dans un programme offert par l’Université du Québec.

Pendant trois jours, plus de 330 visiteurs ont découvert les projets scientifiques de jeunes issus de différentes écoles de la région. Cette finale régionale regroupait 42 exposantes et exposants du primaire et 42 exposantes et exposants du secondaire et du collégial.

Un projet des élèves Esther et Juliette Abud de l’école Forimont de Causapscal, une expérimentation sur l’absorption du carburant par le bois, a remporté le premier prix de la finale régionale de l’Est du Québec.

Photo : Anthony François Photographe

Une délégation régionale formée de six projets représentera l’Est du Québec à la Super Expo-sciences Hydro-Québec à Montréal. Il s’agit de la finale provinciale qui réunit les meilleurs projets du Québec. Harry Lévesque s’y rendra avec Simon Hallé et Théo Corbin (École du Mistral), Esther et Juliette Abud (Polyvalente Forimont), Myriam Tanguay (École du Mistral), David Thériault et Alexis Fleury (Centre matapédien d’études collégiales d’Amqui) et Jonathan Boucher (École du Mistral).

La prochaine étape, l’Expo-sciences pancanadienne, aura lieu du 31 mai au 7 juin 2025 au Nouveau-Brunswick.