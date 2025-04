L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska son projet «CoeurNature»

L’Arc-en-ciel du cœur du Kamouraska (AEC), reconnu pour son engagement dans la prévention et la réadaptation des maladies cardiovasculaires, dévoile son projet novateur, «CœurNature». Ce programme unique au Québec dans le domaine de la santé cardiaque mise sur les bienfaits de la nature et de l'aventure pour encourager des habitudes de vie saines ainsi qu’un mode de vie actif et sécuritaire, tout en mettant en avant les effets positifs de la nature sur la santé globale. Il s’agit d’une nouvelle approche holistique pour favoriser un vieillissement en santé.

Le programme «CœurNature» comprendra 10 participants parmi ses membres ayant eu un événement cardiaque. Ce groupe participera à divers ateliers thématiques sur les saines habitudes de vie et ateliers expérientiels d’une durée totale de 11 semaines. À la fin de leur parcours, le groupe «CoeurNature» prendra part à trois sorties de randonnées pédestres dans notre région du Kamouraska et du Bas-Saint-Laurent où ils apprendront à évaluer l’environnement en fonction de leur capacité physique et cardiaque et leurs acquis durant le parcours du programme.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’études supérieures spécialisées en intervention par la nature et l’aventure (INA) de Cindy Lambert, kinésiologue pour l’AEC depuis 2021. Au dire de Mme Lambert, «CoeurNature» est le premier projet en INA qui s’intéresse à la clientèle âgée et cardiaque au Québec tout en rappelant que la population du Kamouraska et du Bas St-Laurent est l’une des plus âgée au Québec.

La sédentarité est un facteur de risque important des maladies cardiovasculaires. Elle peut amener : dépression, anxiété, stress, tension artérielle élevée, cholestérolémie, etc.

«Nous souhaitons permettre à nos membres de devenir actifs et autonomes dans la préparation de leurs propres activités à l’extérieur de nos locaux, en tenant compte de leur environnement (parcs, sentiers pédestres, pistes cyclables, etc.) ainsi que de leur état de santé global», mentionne Isabelle Dionne, coordonnatrice à l’AEC.

Le conseil d’administration n’a pas hésité à s’engager dans la réalisation de ce projet unique qui pourra faire évoluer l’offre de services de l’AEC auprès de ses membres. «Notre vision est d’être un leader dans la proposition de services évolutifs et adaptés avec la perspective d’améliorer l’état de santé cardiovasculaire de la population du territoire et leurs saines habitudes de vie. Nous n’avons pas hésité à s’engager financièrement dans la création et la réalisation de ce programme unique au Québec», souligne Mario Lizotte, président de l’AEC.