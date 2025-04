Une 4e édition pour la Dégustation Notre-Dame

La 4e édition de l’activité-bénéfice Dégustation Notre-Dame de la Fondation du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup aura lieu le 15 mai prochain à l’Auberge de la Pointe, sous la présidence d’honneur de Donald Savard.

Sous le thème «In Vino Meritas», l’évènement propose la dégustation de six vins d’importation privée sélectionnés par le sommelier Yannick Beaulieu, ainsi que trois plats gastronomiques. En nouveauté, nous aurons le privilège de recevoir deux vignerons français. De plus, un vin de dessert a été ajouté à l’offre ainsi que quelques surprises de taille.

«Les participants ont toujours hâte de prendre part à cet événement où ils ont le temps de goûter les caractéristiques de chaque cru, de partager l’expérience avec des amis et collègues. C’est une soirée distinctive et conviviale qui se veut une occasion supplémentaire, dans la région, de faire de nouvelles découvertes dans le monde du vin», souligne la coordonnatrice aux évènements et au développement philanthropique de la Fondation du CND, Geneviève Joncas.

Les profits générés par la Dégustation Notre-Dame Bérubé GM seront entièrement versés à la Fondation du CND, qui a comme mission de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services de l’institution. L’organisme invite les gens à réserver leur place en contactant la coordonnatrice et remercie à l’avance tous les partenaires et participants de la Dégustation Notre-Dame qui contribuent grandement à faire croître sa mission.