Un nouveau comité citoyen au centre-ville de Rivière-du-Loup

Espace centre-ville a lancé son recrutement afin de créer un comité de citoyens bénévoles motivés, le 31 mars. L’organisme désire recruter des louperivois qui souhaitent s’engager dans sa mission pour développer de nouveaux projets et se créer une équipe qui pourra être présente sur le terrain lors des différents évènements sur la rue Lafontaine.

Peu importe le profil des personnes retenues, il y aura des tâches pour tout le monde. De l’aide au bar, au montage et démontage des événements, en passant par des séances de brainstorming pour le développement de nouvelles initiatives et des activités de sensibilisation citoyenne, chaque bénévole pourra choisir les missions qui correspondent à ses disponibilités et à ses intérêts.

Les citoyens intéressés pourront personnaliser leur implication en remplissant un formulaire d’intérêt disponible sur le site web d’Espace Centre-ville. Ensuite, les candidats seront contactés par Espace Centre-Ville pour discuter des opportunités de bénévolat qui correspondent à leurs préférences.