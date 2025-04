L’offre des services d’accueil et d’intégration sera assurée par Univers Emploi

Le Centre local de développement (CLD) de la région de Rivière-du-Loup annonce qu’à compter du 1er juillet 2025, l’offre de services destinés aux personnes issues de l’immigration sera assurée par Univers Emploi. Cette transition s’inscrit dans une volonté d’assurer la continuité et l’accessibilité de ces services essentiels, tout en les confiant à un organisme communautaire bien implanté et en mesure de répondre aux besoins de cette clientèle.

Ainsi, dans le cadre de sa démarche d’analyse stratégique, le CLD de la région de Rivière-du-Loup a pris la décision importante de mettre fin à l’offre de services destinés aux personnes issues de l’immigration au 30 juin 2025. Cette décision, mûrement réfléchie, repose sur une analyse approfondie de plusieurs facteurs. Depuis 2003, le CLD a développé une expertise reconnue en immigration, offrant des services de qualité qui ont fait de lui une référence dans ce domaine. Il a été un pionnier dans le développement des services en immigration en région et il a cru à l’importance de travailler à l’attractivité, à l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes pour le renforcement et l’occupation dynamique du territoire.

Toutefois, pour assurer le maintien de sa mission à long terme, il était clair pour le CLD que le transfert des services était nécessaire. Il est préférable, entre autres, que ces services destinés aux personnes soient confiés à un organisme communautaire aligné avec les pratiques courantes au Québec pour ce type d'intervention. «Le CLD restera profondément engagé dans le domaine de l'immigration en valorisant l'importance de l'accueil et de l'intégration des nouveaux arrivants. Il maintiendra sa contribution par le biais de ses initiatives économiques et d'attractivité, en participant activement aux diverses tables de concertation qui reconnaissent les liens étroits entre l'immigration et le secteur privé», exprime la directrice générale du CLD, Marie-Josée Huot.

En totale adéquation avec cette réflexion stratégique, toute l’équipe d’Univers Emploi est heureuse de reprendre le flambeau dès le 1er juillet 2025 et de pérenniser les services destinés aux personnes immigrantes. La collaboration d’Univers Emploi avec le CLD de la région de Rivière-du-Loup a été naturelle dans ce projet d’envergure. La mission en développement social et professionnel, ainsi que les valeurs d’Univers Emploi correspondent à cette offre qui s’ajoutera aux autres services qui sont déjà offerts à la communauté. L’organisme a à cœur de préserver la qualité établie par son prédécesseur au cours des deux dernières décennies. «L’arrivée de ces activités cadre complètement avec notre objectif de développement visant à simplifier et à rendre plus accessibles les services à la communauté dans un espace partagé et collaboratif», déclare Gino Albert, directeur général d’Univers Emploi.

Les deux organismes collaborent actuellement activement pour assurer une transition des plus harmonieuses.