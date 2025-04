La Ville de Rivière-du-Loup condamnée à des amendes de 127 822 $

Le projet visant la construction de logements abordables pour étudiants à Rivière-du-Loup n’est pas sur la glace, au contraire. Même s’il a été dévoilé il y a plus d’un an et demi déjà, le dossier progresse et les partenaires impliqués fondent toujours beaucoup d’espoir sur une réalisation finale pour la rentrée 2026-2027. Le Centre de services ...