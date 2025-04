Des nouvelles du projet de résidence étudiante de Rivière-du-Loup 

Le projet visant la construction de logements abordables pour étudiants à Rivière-du-Loup n’est pas sur la glace, au contraire. Même s’il a été dévoilé il y a plus d’un an et demi déjà, le dossier progresse et les partenaires impliqués fondent toujours beaucoup d’espoir sur une réalisation finale pour la rentrée 2026-2027.

Le Centre de services scolaires Kamouraska-Rivière-du-Loup, qui a initié le projet à l’automne 2023, confirme que celui-ci est toujours sur les rails. Des modifications ont cependant été apportées depuis sa présentation originale.

Le projet, qui visait initialement la construction de 31 nouveaux logements sur une bande de terrain située entre l’école primaire Joly et le parc du Campus-et-de-la-Cité, a été revu et mis à jour. Aujourd’hui, le promoteur souhaite bâtir 74 studios individuels et 17 appartements 4 et demi.

Le bâtiment serait toujours construit sur le terrain situé entre le boulevard de l’Hôtel-de-Ville et la rue Desjardins. Le nombre de locataires potentiel serait également le même : on entrevoit qu’une centaine d’étudiants pourraient y être logés, répondant ainsi aux besoins de la clientèle étudiante visée.

L’OBNL Les Logements populaires du Bas-Saint-Laurent agit comme maître d’œuvre du projet, assurant sa construction et sa gestion. À Rivière-du-Loup, cet organisme à but non lucratif est aussi derrière la conversion du monastère Sainte-Claire.

«La coopérative attend l’autorisation du financement et une fois cette étape franchie, la construction pourra débuter», a précisé Geneviève Soucy, directrice générale adjointe du CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup dans un bref commentaire transmis par courriel, le 1er avril.

«Nous espérons que ce soit en place pour la rentrée scolaire 2026-2027.»

La veille, à la séance du conseil municipal de Rivière-du-Loup, les élus avaient confirmé une exemption de taxes foncières de 35 ans pour le projet. Les membres du conseil municipal, critiqué par un citoyen présent, s’étaient alors défendus en argumentant que cette aide municipale allait faciliter la réalisation et assurer des logements abordables pour une clientèle dans le besoin.

À Rivière-du-Loup, le taux d’inoccupation était de 0,2 %, selon le dernier rapport de la Société d’hypothèque et de logement. Une situation similaire à celle déplorée en novembre 2023 au moment de l’annonce initiale.

Le CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup constatait alors que des étudiants annulaient chaque année leur inscription, faite de pouvoir se trouver un logement abordable. Cette réalité est toujours d’actualité en 2025.

Au moment d'écrire ces lignes, l’équipe des Logements populaires du Bas-Saint-Laurent n’avait pas retourné l’appel d’Info Dimanche.