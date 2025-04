Promutuel Assurance de l’Estuaire dévoile ses résultats 2024

À l’occasion de son assemblée annuelle, Promutuel Assurance de l’Estuaire a réuni ses membres-assurés pour présenter ses résultats exceptionnels de la dernière année. Sous le signe de la performance et de la rentabilité, la Société mutuelle a enregistré un résultat des activités d'assurance de 13 M$ pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024. Un véritable tour de force dans une industrie en profonde transformation.

«Notre équipe est passée maître dans l’art d’offrir aux gens d’ici des protections adaptées ainsi que des conseils clairs et personnalisés. Ce dévouement influence également les résultats remarquables que nous avons obtenus, puisqu’ils sont le fruit d’une réelle réussite collective issue de la collaboration exemplaire de nos équipes et de nos fidèles partenaires», a souligné le directeur général de Promutuel Assurance de l’Estuaire, Éric Drouin.

FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS 2024

Volume des primes 97,9 M$ (+ 12 %);

Indemnités versées 46,5 M$;

Résultat des activités d’assurance 13,0 M$;

Taux de sinistres net 50,2 %;

Résultat global 15,4 M$;

Taux combiné net 84 %;

Avoir des membres 98,9 M$;

Ratio de solvabilité 409 %.

Fidèles à ses habitudes, Promutuel Assurance de l’Estuaire continue de déployer tous les efforts nécessaires pour améliorer son efficacité opérationnelle, répondre aux besoins grandissants de ses membres-assurés et participer au bien-être économique et social des communautés qu’elle sert. La Mutuelle a d’ailleurs remis plus de 200 000 $ à des causes, des organismes ou des événements d’ici qui contribuent concrètement au bien-être économique et social de la région.

Promutuel Assurance de l’Estuaire a également confirmé, au cours de l’assemblée, sa volonté de poursuivre sa croissance en Atlantique. Après plus de 20 ans à développer le territoire du Nouveau-Brunswick avec des partenaires courtiers d’exception et la signature de deux partenariats financiers l’an dernier, la Mutuelle souhaite maintenant franchir une nouvelle étape en planifiant une percée en Nouvelle-Écosse.

FAÇONNE L’AVENIR DE LA MUTUELLE

Afin de renforcer la solidité et le positionnement de Promutuel Assurance de l’Estuaire face aux défis de l’industrie, tout en préservant son modèle d’affaires de proximité, le conseil d’administration a entrepris une réflexion sur l’avenir de la Mutuelle. Dans ce cadre, un projet de regroupement avec Promutuel Assurance Côte-Sud a été proposé. Ce projet sera présenté en détail lors d’une assemblée générale extraordinaire le 6 mai prochain, où tous les membres-assurés seront invités à participer.

«Nous attendons de nombreux avantages de ce regroupement entre deux mutuelles performantes, dévouées à leurs membres-assurés, à leur communauté et à leurs équipes. J'ai hâte de vous les présenter en mai prochain», a ajouté le directeur général.

L’assemblée annuelle de la Mutuelle s’est conclue avec une conférence inspirante de Dave Morissette intitulée «Saisir le changement : transformer les défis en opportunités». Habile communicateur, passionné par les relations interpersonnelles et doté d’un enthousiasme contagieux, Dave Morissette a captivé l’auditoire en partageant des expériences personnelles qui lui ont permis de relever de nombreux défis au cours de sa carrière.

PROMUTUEL ASSURANCE : L’ASSUREUR GRAND PUBLIC LE PLUS RECOMMANDÉ

D’après un sondage réalisé par SOM du 11 au 25 septembre 2024 auprès d’adultes québécois détenant une assurance auto ou habitation émise par un assureur de dommages autorisé à exercer au Québec, Promutuel Assurance est l’assureur grand public le plus recommandé. Jour après jour, toute son équipe prodigue de judicieux conseils et des produits d’assurance répondant aux besoins des membres-assurés pour maintenir cette position enviable dans l’industrie.

À PROPOS DE PROMUTUEL ASSURANCE DE L’ESTUAIRE

Bien implantée dans la région depuis plus de 100 ans, Promutuel Assurance de l’Estuaire compte sur l’expertise de 157 employés, au service de ses 47 544 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle s'est donnée comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses membres-assurés. Promutuel Assurance de l’Estuaire fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.