Lancement du mois de l’autisme 2025

C’est sous le thème «Le respect de la diversité autistique, ça nous allume!» que se tiendra le 41e mois de l’autisme du 1er au 30 avril 2025. Pour cette occasion, Autisme de l’Est-du-Québec (ADEQ), en collaboration avec la Fédération québécoise de l’autisme, organise plusieurs activités tout au long du mois. Cette année, nous mettrons l'accent sur l’affirmation et la sensibilisation.

Deux campagnes seront déployées au cours du mois d’avril. La première campagne est celle d’une affirmation : «Visible ou non, la condition autistique mérite du respect». Elle se décline en une série de six affiches et autant de capsules vidéos qui seront diffusées sur Facebook et partageables sans modération.

La deuxième campagne, intitulée «Ne le prends pas personnel si…», s’inscrit davantage dans une volonté de conscientisation. Les personnes neurotypiques qui ne sont pas en lien avec l’autisme peuvent en effet éprouver des difficultés à comprendre certaines attitudes sociales des personnes autistes. Le plus simple est donc de les expliquer avec les mots justes pour éviter les mauvaises interprétations.

C’est dans ce même esprit de «bâtir des ponts entre les neurotypiques et les personnes autistes» que les Soirées Zoom partages d’expériences en autisme auront lieu. Cinq personnes autistes se succéderont en ligne (les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 avril) pour expliquer, raconter, transmettre. Nous sommes convaincus qu’il n’y a rien de mieux pour comprendre «de l’intérieur» l’autisme et ses différentes facettes.

ACTIVITÉS D’AUTISME DE L’EST-DU-QUÉBEC

Du côté d’Autisme de l’Est-du-Québec, des activités en personne auront lieu à Rimouski et Chandler. La programmation proposée est variée : projection de films, ateliers d’arts, jeux de société, jeux vidéo, etc.

Également à l’horaire, des groupes d’entraide en ligne pour les 18-30 ans, les adultes autistes et les parents.

Pour la programmation complète, il suffit de visiter la page Facebook de l’ADEQ.