Soutien d’environ 470 000 $ pour quatre commerces de proximité dans Rivière-du-Loup - Témiscouata

Quatre commerces de proximité de la circonscription de Rivière-du-Loup - Témiscouata ont été soutenus par le ministère des Affaires municipales, le 31 mars. Les aides financières accordées totalisent 468 750 $.

Trois sommes de 150 000 $ ont été octroyées à la Corporation de développement de Lac-des-Aigles, au Marché des Îles de L’Isle-Verte, puis au Marché Desbiens et Filles de Cacouna. Elles permettront respectivement la réalisation d’une station d’essence autonome, la bonification du service de traiteur, ainsi que le maintien et l’amélioration du bâtiment, des équipements, de la sécurité du public et de l’expérience client.

Un montant de 18 750 $ a aussi été accordé à Unoria coopérative de Saint-Jean-de-Dieu pour la construction d’une dalle de béton à l’entrée de l’entrepôt actuel afin de rendre son accès plus sécuritaire.

«Le développement régional et la vitalité de nos municipalités font partie de mes priorités depuis le jour un de mon élection. Je salue l’investissement de notre Gouvernement qui permettra à quatre projets de notre circonscription de contribuer à dynamiser nos milieux ruraux tout en garantissant l’accès aux services essentiels pour nos citoyens», indique Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

L’octroi de ce financement découle du premier appel de projets tenu dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR). Dévoilé en septembre 2024, il est doté d’une enveloppe de 50 millions de dollars sur 5 ans.

Répartis à travers le Québec, les projets soutenus dans le cadre du volet Commerces de proximité du FRR visent à permettre aux communautés d’avoir accès à des produits répondant à leurs besoins quotidiens, comme des aliments, des biens de consommation courante, du carburant ou encore des matériaux de construction.

«On sait à quel point l’accès à des commerces de proximité est important pour la vitalité et l’attractivité de nos régions. Le soutien de notre gouvernement à cet égard permet aux plus petites localités de demeurer dynamiques et prospères, ce qui a un impact direct sur l’économie locale. Dans le contexte actuel, c’est plus que jamais essentiel de soutenir nos régions», souligne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean.

Un deuxième appel de projets pour le volet Commerces de proximité du FRR est en cours, et se termine le 2 mai. Il s'adresse aux entreprises à but lucratif ou sans but lucratif, incluant les entreprises privées et d'économie sociale.