Une tournée dans les clubs FADOQ du Bas-Saint-Laurent

Les 17 et 20 mars derniers, la FADOQ - Région Bas-Saint-Laurent a été à la rencontre de ses six clubs et des aînés de la région dans le cadre de la tournée des secteurs Est et Ouest.

La directrice générale, Mireille Dubé, et la présidente, Louise Chénard, ont eu de beaux échanges avec les différents administrateurs bénévoles des clubs FADOQ de la région sur les besoins et le bien-être des personnes de 50 ans et plus. La tournée a permis de faire briller et rayonner les clubs de la région.

La FADOQ - Région Bas-Saint-Laurent souhaite féliciter à nouveau ses six clubs pour leur beau travail : Le Club les Blés d’or de la Métis pour l’aide que les administratrices s’apportent entre elles, à leurs membres, aux autres clubs et au bureau régional; Le Club de Sully pour leur implication et leur équipe structurée qui se complète dans leurs forces; Le Club le Littoral de Rimouski pour avoir donné naissance à ce club et de s’impliquer dans son implantation; Le Club de Rivière-Bleue pour l’ambiance et la créativité que les administratrices apportent à leurs activités; Le Club les Bons Vivants de Ste-Flavie pour avoir pris rapidement la relève du club et avoir su s'adapter et relever le défi; Le Club de Saint-Éleuthère pour l’écoute, le temps et la générosité qu’ils apportent aux aînés de leur milieu.

Comptant presque 600 000 membres, dont 11 300 membres au Bas-Saint-Laurent, le Réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada. Il rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but d’améliorer et de conserver leur qualité de vie.

Il est important de noter que la FADOQ – Région Bas-St-Laurent œuvre dans l’ensemble de la région à travers la défense de droits des aînés, des conférences, des activités sportives et de plein air, des voyages et des formations. De plus, les partenariats et les collaborations avec les autres organismes sont l’une de ses priorités.