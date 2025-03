Suspension du programme RénoRégion : les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent sont indignés

Apprenant le 27 mars que le programme RénoRégion n’a pas été reconduit au budget du Québec 2025-2026, les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent demandent au gouvernement de revenir immédiatement sur sa décision qui vient nuire aux communautés rurales les plus dévitalisées, notamment les personnes aînées.

Ce programme a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible qui vivent en milieu rural à faire effectuer des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. En 2021, au Bas-Saint-Laurent, ce programme a versé 2,1 M$ aux propriétaires résidents dans les 8 MRC de la région. Dans l’ensemble du Québec, ce programme a représenté 61,8 M$ au cours des trois dernières années.

«C’est un programme qui permet aux jeunes familles à très faible revenu ou aux personnes âgées vivant seules d’effectuer des travaux nécessaires à l’entretien de leur maison. C’est un programme très en demande dans nos MRC. Il s’adresse à des personnes vulnérables qui ont souvent comme seul actif important leur petite maison. C’est un manque flagrant de sensibilité pour les communautés rurales, c’est inacceptable! On demande la remise en vigueur immédiate du programme et le rehaussement des seuils d’admissibilité pour élargir son accessibilité», exprime Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis et président de la TREMBSL.

À PROPOS DE LA TREMBSL

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent a été créée en mai 2019. Ce lieu de concertation regroupe les huit préfets et préfètes des MRC bas-laurentiennes et les 10 maires et mairesses des cités régionales ou des municipalités de centralité. La Table est l’interlocutrice politique privilégiée de toute une région auprès des gouvernements supérieurs, afin de promouvoir les priorités régionales.