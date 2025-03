ADAUQAR : une conférence de Jocelyn Lindsay

L’Association pour le développement des ainés et ainées à l’UQAR (ADAUQAR) invite la population de 50 ans et plus de l’Est du Québec à découvrir une expérience assez unique vécue par très peu de personnes lors de la conférence «Particularités de la vie familiale dans une station de phare», animée par Jocelyn Lindsay, le vendredi 4 avril à 13 h 30, en présence à l’UQAR (local E-405) et simultanément à distance sur Zoom.

Le métier de gardien de phare n’existe plus au Québec depuis 1988, mais les phares sont toujours là pour nous rappeler qu’une longue histoire s’y rattache. Le présentateur s’inspirera de son expérience au phare de l’île Verte dans les années 1950, soit avant une modernisation qui s’enclencha dans les années suivantes.

Jocelyn Lindsay a passé sa jeunesse sur l'île Verte, alors que son père était gardien de phare. Pendant quatre générations, la famille Lindsay a été à la garde du phare de l’île Verte (1827-1964).

Les informations relatives à cette activité sont disponibles sur le site Internet de l’ADAUQAR à www.adauqar.ca. L’inscription est obligatoire. Il est également possible de communiquer avec Chantal Chouinard au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected].