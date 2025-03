Patrimoine louperivois : plaidoyer pour un travail en concertation

Les membres du mouvement Notre patrimoine, un trésor à préserver, lié à la Corporation du patrimoine religieux de Rivière-du-Loup, constatent que la main tendue vers le promoteur intéressé à acheter trois bâtiments patrimoniaux n’a pas trouvé écho jusqu’à présent.

Pour la porte-parole, Suzanne Michaud, il est pourtant extrêmement important que les projets concernant l’avenir des églises Saint-François-Xavier et Saint-Ludger ainsi que le presbytère Saint-Patrice soient menés en concertation avec la communauté louperivoise. «Nous avons signifié à nouveau à la Ville de Rivière-du-Loup notre souhait d’être mis en contact avec le promoteur afin de lui rappeler notre volonté de travailler en collaboration afin de favoriser la préservation de ces bâtiments patrimoniaux. Notre expérience et les connaissances acquises seront d’une grande utilité pour lui permettre d’anticiper les défis et opter pour les solutions les plus durables et rassembleuses, dans le respect de la règlementation en vigueur».

Pour Mme Michaud, le silence radio qui entoure les discussions ne laisse pas présager une collaboration ouverte avec le promoteur. Le regroupement entend poursuivre ses démarches et ses communications afin de mobiliser les gens de la région.

Le mouvement de mobilisation lancé l’automne dernier, Notre patrimoine, un trésor à préserver est toujours actif. Déjà, des milliers de visionnements des différentes capsules ont été cumulés sur les réseaux sociaux au fil des semaines, illustrant concrètement l’impact des propos des participants sur le public de la région.

Pour Suzanne Michaud, des solutions réalistes sont envisageables et possibles. «Pour preuve, nous sommes ravis de voir que le presbytère Saint-François-Xavier a trouvé une nouvelle vocation qui répondra à un besoin réel en servant désormais de résidence pour les personnes autistes. Nous tenons à féliciter la Maison l’Autnid pour son engagement social et pour la préservation du patrimoine bâti. Cet exemple, où des intervenants déterminés travaillant en collégialité avec toutes les ressources du milieu, peut en inspirer bien d’autres!»

Comme exemple supplémentaire, elle cite celui du Réseau d’observation des mammifères marins et de Parc BSL qui occupent le presbytère Saint-Ludger et planifient la restauration de l’édifice en partenariat avec la Ville de Rivière-du-Loup.