Le Musique Fest obtient une aide financière de 37 000 $

Le Musique Fest Premier Tech de Rivière-du-Loup, qui aura lieu du 12 au 14 juin cette année, s’est vu accorder, le 24 mars une aide financière de 37 000 $ du gouvernement du Québec.

«L’organisme Shows festifs continue d’enrichir sa programmation musicale avec la présentation de la troisième édition du Musique Fest Premier Tech, qui contribue à diversifier l’offre touristique de la région. Je suis très heureuse du soutien financier octroyé par notre gouvernement à cet événement phare qui génère des retombées économiques importantes pour notre milieu», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup - Témiscouata.

«Nous sommes fiers d’offrir, année après année, un festival d’envergure aux artistes locaux, québécois et internationaux, tout en créant un événement qui rassemble les festivaliers d’ici et d’ailleurs, en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup. Le soutien du gouvernement du Québec est primordial pour la propulsion de notre festival et constitue un véritable tremplin pour la troisième édition du Musique Fest Premier Tech», a assuré Steeve Drapeau, président du Musique Fest.

La somme octroyée provient du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Il vise à soutenir des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs sont de consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale et de favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable.