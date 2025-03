Réaménagement de l'unité néonatale du Centre hospitalier régional du Grand-Portage

Chaque année, environ 350 bébés voient le jour dans l’unité néonatale du Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Mise sur pied en 1992, cette unité pourra profiter d’un aménagement structurel fonctionnel afin de répondre pleinement aux besoins des nouveau-nés, de leur famille et des équipes soignantes.

Enfant Soleil, en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, versera une première somme de 100 000 $ cette année pour la réalisation de ce projet d’envergure, essentiel pour la région. Le réaménagement de l’unité vise à : créer une salle de réanimation optimisée pour intervenir rapidement lorsque chaque seconde compte; offrir un environnement confortable et calme pour les parents qui veillent sur leur enfant; intégrer des équipements novateurs répondant à des normes de qualité supérieure.

«Pour un parent, devoir vivre les premiers moments de vie de son nouveau-né en unité néonatale amène son lot d’incertitudes et d’imprévus. Grâce à cet investissement, l’aménagement de l’unité sera mieux adapté aux familles en leur permettant notamment de maintenir un contact direct avec leur bébé tout au long du séjour à l'hôpital», mentionne Martine Bergevin, chef coordonnatrice d'unités des services cliniques au CHRGP

Parmi les autres projets soutenus au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, totalisant 35 700 $ : un moniteur cardiaque, un oxymètre de pouls nocturne, et trois planches d’immobilisation adaptées.

Cette année, plus de 145 000 $ sont versés au Bas-Saint-Laurent pour améliorer le parcours de soins des enfants de la région. Enfant Soleil appuie plus d’une centaine d’établissements de santé à travers la province en plus d’offrir un soutien indispensable aux quatre grands centres pédiatriques, qui offrent des soins spécialisés et surspécialisés accessibles à tous les enfants qui en ont besoin.