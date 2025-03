Dissolution de l’organisme Rivière-du-Loup en éveil

À l’occasion d’une Assemblée générale spéciale tenue le 20 mars dernier au Musée du Bas-Saint-Laurent, les membres présents ont décidé unanimement de mettre un terme aux opérations de l’organisme et de procéder à sa dissolution. Cette décision donne suite à une récente résolution du conseil d’administration. La nouvelle a été confirmée par communiqué de presse vendredi.

Rivière-du-Loup en éveil s'est voulu le fer de lance de la contestation en ce qui a trait au projet Medway et à l’implantation d’un édifice de neuf étages sur la rue Saint-Louis. À cet effet, les membres de la corporation se sont impliqués de multiples façons, multipliant les appels à la population, montant d’innombrables dossiers et menant de nombreuses représentations auprès des instances concernées.

«L’édifice étant présentement en voie d’achèvement, la mission et le rôle de l’organisme devenaient moins pertinents, d’autant plus que tout recours semble pour le moment figé compte tenu de la judiciarisation du dossier», souligne l'organisme.

Rivière-du-Loup en éveil déplore qu’aucune autorité ne se soit penchée sur ce dossier et exige toujours la tenue d’une enquête publique. «Les membres trouvent d’autre part ironique le fait que l’administration municipale se scandalise de l’opacité du gouvernement en ce qui a trait au dossier de la traverse alors qu’on pourrait reprocher à la mairie ce même voile d’obscurantisme pour ce qui est de l’affaire Medway», poursuit l'organisme.

À la faveur de sa dissolution, les membres ont résolu de procéder à la remise des sommes résiduelles détenues par la corporation à quatre organismes du milieu dont la mission s’apparente à celle de Rivière-du-Loup en éveil. C’est ainsi qu’un montant de 7 200 $ a été distribué à parts égales entre La Bouffée D’air du KRTB, Solidarité logement Rivière-du-Loup, L’autre toit et Trajectoire Homme, quatre organismes impliqués dans la question du logement et voués à venir en aide aux plus démunis, aux personnes en détresse ou aux victimes d’abus de toutes sortes.