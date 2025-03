Plus de 2,8 M$ pour le réseau routier de Rivière-du-Loup – Témiscouata

Le gouvernement du Québec a confirmé des investissements de 2 825 744 $ pour appuyer les municipalités de Saint-Épiphane, Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup, Saint-Athanase et la Ville de Dégelis dans l’amélioration et le maintien de leurs infrastructures du réseau routier local et municipal, le 20 mars.

L’annonce a été faite par la députée de Rivière-du-Loup –Témiscouata, Amélie Dionne, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault. Les sommes proviennent de deux volets différents du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL).

Pour le volet «Redressement et sécurisation», la Municipalité de Saint-Épiphane met la main sur 2 020 419 $ pour la réfection de la rue Deschênes et du 1er rang. De son côté, la Municipalité de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup bénéficie de 777 865 $ pour la réfection du chemin Taché Ouest, un chantier souhaité depuis un bon moment.

Dans le cadre du volet «Double vocation», dont l’objectif est de maintenir la fonctionnalité des routes municipales ayant également une vocation d’accès aux ressources forestières ou minières, 20 660 $ sont accordés à la Municipalité de Saint-Athanase et 6 800 $ à la Ville de Dégelis.

«Notre circonscription possède de nombreuses routes sur un vaste territoire de près de 6 500 km carrés et plus que jamais, je suis à l’écoute des besoins de nos municipalités pour optimiser leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements et à la vitalité du territoire. Je salue l’excellente collaboration des municipalités qui partagent notre volonté de garantir un réseau routier sécuritaire et efficace», a fait savoir Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

La députée a profité de l’occasion pour faire le bilan des investissements provenant du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour l’année 2024-2025, qui s’élèvent à plus de 10,5 M$. Ces fonds ont été octroyés pour le réseau routier de l’ensemble de la circonscription et contribuent à assurer une mobilité durable et sécuritaire des personnes et des marchandises, tout en soutenant le développement économique et touristique de la région.

«Les Québécois doivent avoir accès à des infrastructures de qualité qui répondent à leurs besoins. C’est pourquoi notre gouvernement investit dans le maintien et l’amélioration du réseau routier dans toutes les régions du Québec. Cette année, ce sont plus de 384,2 M$ qui seront investis pour développer notre économie», a conclu Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable