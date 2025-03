Le Cégep de Rivière-du-Loup devient un centre affilié pour la passation du test d'évaluation de français

Le Cégep de Rivière-du-Loup, par le biais de son Service de la formation continue, annonce une entente avec le Cégep de Valleyfield, devenant ainsi un nouveau centre affilié pour la passation des tests d’évaluation de français (TEF, TEFAQ et TEF-Canada) pour l'Est du Québec, couvrant les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Le Cégep de Valleyfield, accrédité par la Chambre de commerce et d'Industrie de Paris Île-de-France pour l'administration des tests TEF, TEFAQ, et TEF-Canada, assure ainsi une collaboration permettant d'offrir ce service essentiel non seulement à la communauté étudiante de l’international, mais également à toute personne impliquée dans une démarche d’immigration au Québec ou de citoyenneté canadienne.

Le TEF (Test d'évaluation de français) est un examen standardisé permettant de mesurer les compétences linguistiques et les connaissances en français des personnes candidates. Reconnu internationalement, il est notamment requis pour l'admission dans certains cégeps et universités, ainsi que pour les démarches d'immigration au Québec et au Canada. De plus, rappelons que depuis la fin de l'automne dernier, le gouvernement du Canada a rendu obligatoire la passation du TEF pour l'obtention du permis de travail post-diplôme (PTPD) pour les élèves de l'international.

UN SERVICE ATTENDU

Judith Latendresse, directrice du Service de la formation continue au Cégep de Rivière-du-Loup, a souligné l'importance de cette initiative. «L'implantation de ce centre d'examen répond à un besoin souvent pressant d’une partie de notre communauté internationale, en particulier les personnes qui visent l'obtention de leur permis de travail post-diplôme. Auparavant, ils devaient souvent faire face à des délais prolongés et assumer des frais supplémentaires liés aux déplacements vers d'autres villes pour passer leur test. Avec ce nouveau service, nous leur offrons une solution plus accessible et avantageuse, directement sur place à Rivière-du-Loup.»

Les premiers tests auront lieu au Cégep de Rivière-du-Loup les 3 et 4 juin 2025 et les inscriptions sont maintenant ouvertes. Les personnes et organismes intéressés peuvent obtenir plus d'information ou s’inscrire en consultant le site web du Cégep de Rivière-du-Loup à l’adresse www.cegeprdl.ca/TEF.