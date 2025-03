Cascades obtient une aide de 5,3 M$ du gouvernement fédéral pour deux projets innovants

L’entreprise témilacoise, Cascades emballage carton-caisse, a reçu une aide totale de 5,3 M$ du gouvernement fédéral le 20 mars. Cette somme fait partie d’un investissement total de 13,3 M$ annoncé par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, en compagnie du ministre des Finances, l’honorable François-Philippe Champagne, pour 28 projets du secteur forestier du Québec.

Le premier projet de Cascades «Les hémicelluloses comme biostimulant pour une utilisation novatrice dans les applications agricoles» a reçu une aide de 4,8 M$. Il vise à démontrer que la liqueur d’hémicellulose produite à Cabano peut être transformée en biostimulant à valeur ajoutée pour des applications agricoles et utilisée comme source d’énergie renouvelable pour les activités de l’usine.

Le second projet «Création de valeur à partir de la liqueur d’hémicellulose» qui a obtenu un financement de 500 000 $, permettra la réalisation d’une étude pour démontrer la faisabilité précommerciale de l’utilisation de la liqueur d’hémicellulose comme agent résistant innovant et bioadhésif.

Le projet comprend la production d’échantillons de liqueur d’hémicellulose pour les essais d’approbation ainsi que les essais d’utilisation dans des usines ciblées de carton ondulé et de fabrication de boîtes. Il permettra d’évaluer également la faisabilité de son traitement par précipitation ou filtration à l’échelle pilote afin de créer un agent résistant plus efficace, ainsi que l’analyse technico-économique et le plan d’affaires des applications testées en usine afin d’élaborer un plan commercial solide. Ce projet, qui est une première mondiale, permettra de réduire les émissions et de produire 19 000 tonnes d’hémicellulose liquide par an.

Les montants proviennent du programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière qui vise à faciliter l’adoption de technologies et de produits transformateurs dans le secteur forestier canadien en comblant le fossé entre la conception et la commercialisation.

Les projets retenus contribueront à augmenter la capacité concurrentielle, la résilience et la durabilité environnementale du secteur, en mettant l’accent sur les projets innovants à faibles émissions de carbone qui génèrent des sources de revenus nouveaux ou diversifiés.

Depuis 2017, les exportations de bois d'œuvre de résineux du Canada ont été soumises à des droits de douane inéquitables et injustifiés par les États-Unis et sont aujourd'hui confrontées à de nouvelles menaces de barrières commerciales. Il est donc plus important que jamais de soutenir les entreprises canadiennes afin qu'elles puissent innover, se diversifier et élargir leurs marchés pour continuer à soutenir des milliers d'emplois dans des centaines de villes et de villages d'un océan à l'autre, croient les ministres.