Pavage : Rivière-du-Loup dévoile les chantiers prévus  

La Ville de Rivière-du-Loup a dévoilé sa liste de souhaits pour les travaux de pavage, de construction de trottoirs et de bordures pour la prochaine saison estivale, le 17 mars. Elle espère pouvoir réaliser dix chantiers au courant de l’été, incluant un projet important dans le parc Cartier, pour un total de 2 519 700 $.

Les élus ont déposé un avis de motion de règlement décrétant une dépense de cette envergure lors de la plus récente séance ordinaire du conseil municipal. De cette somme, 1 519 700 $ seront empruntés pour réaliser les travaux. La différence de 1 000 000 $ sera financée à même le budget de fonctionnement de la Ville.

Actuellement, le Service technique et de l’environnement envisage des travaux sur les rues Hélène, Claude, Gérin-Lajoie et Dugal. Cinq sites différents pour lesquels un montant totalisant 735 000 $ est estimé par les professionnels de l’administration municipale.

La Ville souhaite aussi refaire près de 500m de route sur la rue Joly, entre le boulevard de l’Hôtel-de-Ville et la rue Fraser, pour 205 000 $.

Du côté des axes routiers plus importants, la rue Lafontaine, entre Jeanne-d’Arc et Saint-Victor, la rue Fraser, entre Joly et des Ormes, ainsi que le boulevard Cartier, entre la rue Plourde et la bretelle d’accès à l’autoroute 20, sont aussi au programme. Des travaux qui demanderont, ensemble, 635 000 $, a-t-on prévu.

Enfin, la Ville compte ajouter un trottoir et des sentiers pédestres sur les rues Montcalm et Agnès-Giguère, non loin de la nouvelle école primaire, dans le parc Cartier. Une somme de 500 000 $ est attribuée à ce projet.

«Les travaux qu’on veut finir sur la rue des Plateaux [pour les corridors cyclopédestres] ne font pas partie de cette enveloppe, c’est un autre dossier», a confirmé le maire Mario Bastille.

Des frais de contingences de 100 000 $ et un investissement de 25 000 $ pour le scellement de fissures complètent le montage financier, avant les frais incidents.

APPEL D’OFFRES

Notons que la liste présentée par la Ville de Rivière-du-Loup est préliminaire. Il faudra attendre l’ouverture des soumissions pour confirmer quels projets pourront être réalisés ou non. Certaines réfections pourraient être repoussées, d’autres ajoutées.

Dans les dix dernières années, les élus de Rivière-du-Loup ont souvent été surpris par des sommes plus élevées que prévu à l’ouverture des soumissions. Or, au cours des deux dernières années, le scénario inverse s’est produit.

«On a eu de belles surprises, on a été en mesure d’ajouter des travaux supplémentaires, alors on se croise les doigts pour que ce soit la même chose cette année», a soutenu Mario Bastille. «On a une enveloppe de 2,5 M$ et on veut la respecter.»

L’appel d’offres devrait être lancé prochainement.