Une Louperivoise à la tête du Port de Québec

L’avocate originaire de Rivière-du-Loup, Olga Farman, a été élue présidente-directrice générale du Port de Québec au début de l’année. Première femme à la tête de cette grande organisation, la Louperivoise compte poursuivre la route empruntée par son prédécesseur, tout en l’ajustant selon ses valeurs et le contexte actuel complexe autant dans les domaines politique, économique et environnemental.

«La petite fille du Bas-du-Fleuve qui devient avocate, qui se concentre sur le droit de la santé, science de la vie, avec mille et un projets et implications, puis qui prend la tête d’une importante, historique organisation comme celle de l’administration portuaire du Port de Québec, ça vient avec un vertige, mais beaucoup beaucoup d’humilité», commence Mme Farman.

Dans ses nouvelles fonctions depuis le 1er février, ses premiers jours ont été parsemés d’une «énergie folle» à découvrir une équipe incroyable, dévouée et motivée à lui transmettre son amour pour l’organisation. Ils ont aussi été teintés par le début de la guerre tarifaire du président américain Donald Trump envers le Canada. «Ça donne encore plus le goût de s’impliquer et d’en faire un succès», assure-t-elle.

Olga Farman s’implique auprès du Port de Québec depuis 2020. Elle a d’abord été membre du conseil d’administration, avant d’en devenir la présidente en 2024.

«L’opportunité s’est simplement présentée, je ne cherchais pas nécessairement de nouveaux défis. J’étais extrêmement heureuse et fière de faire partie de Norton Rose Fulbright. Mais le défi est tellement important et stimulant», soutient-elle.

Au cours des prochains mois et des années à venir, elle espère apporter à l’organisation des valeurs qui l’ancreront à sa communauté. Selon elle, la population de Québec est instruite, mobilisée et veut transmettre ce qui lui tient à cœur. «Pour moi, ça va beaucoup guider toute la question du développement durable et celle de la décarbonation», ajoute-t-elle.

«Le port est vraiment à même la ville, le Vieux-Québec. Le Vieux-Port fait partie de l’histoire. Donc, comment est-ce qu’on valorise une organisation plus que centenaire qui est cruciale pour l’économie et les chaines logistiques du Québec, puis qui est au cœur d’une communauté? C’est le défi que je me donne».

SE RAPPELER SES RACINES

Sans avoir la même vue sur le fleuve et les mêmes couchers de soleil que dans sa jeunesse, Olga Farman, assise devant le Saint-Laurent, n’oublie pas ses racines. «Ça me rend fière de le voir, de croitre à côté du fleuve qui m’a vue grandir à Rivière-du-Loup», confie-t-elle. Le cours d’eau a toujours occupé une place importante dans sa vie, lui qui connecte le Québec au bout du monde, d’où viennent ses parents iraniens.

Première femme à occuper le poste de présidente-directrice générale du Port de Québec, elle est d’autant plus fière de représenter son coin de pays. «On peut montrer aux jeunes des régions qu’on a tout à apprendre et à conquérir», clame-t-elle.

«Ça concrétise un symbole qu’on peut faire le saut, se mettre à risque», souligne Olga Farman. Elle indique ne pas connaitre tout de sa nouvelle organisation et de son nouveau domaine, qu’elle a tout à découvrir. «Souvent, les femmes ont besoin de tout contrôler, tout savoir pour pouvoir faire le saut. J’accepte de dire avec humilité que j’ai mon expérience, j’ai mes talents, mon expertise comme avocate et membre de la communauté d’affaires et que je peux en faire plus», avance-t-elle.

Il est fondamental pour Mme Farman d’encourager les femmes à se lancer, à assumer leurs ambitions. «Je pense qu’il faut donner davantage d’exemples de réussite parce que non seulement je ne suis pas la seule, mais il y en a tellement dans toutes les régions du Québec», conclut-elle.