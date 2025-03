Les travailleuses en CPE de la CSN votent pour la grève à 91%

Les 13 000 travailleuses et travailleurs des CPE de la CSN ont voté à 91% en faveur d'un mandat de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée pour que le gouvernement en mette plus sur la table afin d’améliorer les conditions dans le réseau. La prochaine séquence de grève déclenchée par la CSN sera du 2 au 4 avril. Une manifestation nationale se tiendra le 3 avril.

Les travailleuses des CPE étaient rassemblées en assemblée générale le 19 mars pour prendre connaissance de l'état de la négociation et pour voter sur un mandat de grève. Selon la CSN, les mesures proposées par le gouvernement ne sont pas suffisantes pour freiner la pénurie et valoriser les emplois en CPE. Le syndicat estime que le gouvernement doit en faire davantage sur la question du soutien aux enfants à besoins particuliers, des primes de disparité régionale, de la charge de travail ainsi que des ratios et de la rémunération

«Avec les conditions actuelles, les cohortes sont vides dans les cégeps. Le gouvernement doit bonifier ses offres pour convaincre les travailleuses de continuer de donner des services de qualité aux enfants», explique Stéphanie Vachon, représentante des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN).

Le 3 avril, les 13 000 travailleuses et travailleurs des CPE de la CSN seront rassemblés à Québec pour une manifestation devant l'Assemblée nationale. «La grève reste le moyen de pression ultime pour se faire entendre quand un employeur ne comprend pas. Les travailleuses des CPE font face à un gouvernement qui laisse traîner la négociation depuis des mois. S'il tient vraiment à assurer les meilleurs services pour les enfants du Québec, il doit écouter les propositions des travailleuses des CPE. Le jupon du gouvernement dépasse : il doit cesser ses attaques antisyndicales, arrêter de vouloir s'en prendre au droit de grève et retirer le projet de loi 89», conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN. Ce syndicat représente plus de 80 % des travailleuses syndiquées dans les CPE. La grève touche l'ensemble des régions du Québec.