Boralex analyse le potentiel éolien dans la MRC du Témiscouata

Boralex informe les citoyens du début de l’analyse préliminaire du potentiel éolien dans la MRC du Témiscouata, dans les municipalités de Packington, Saint-Eusèbe, Saint-Elzéar-de-Témiscouata et de Témiscouata-sur-le-Lac. Ce travail de prospection est réalisé en prévision de nouvelles démarches d’approvisionnement d’Hydro-Québec, comme mentionné dans son Plan d’action 2035.

Après avoir informé la MRC du Témiscouata, ainsi que chacune des autres municipalités se trouvant dans la zone d’étude, Boralex débute des approches auprès de propriétaires terriens. Il s’agit d’une première phase de développement pour déterminer la réceptivité des propriétaires à participer au développement d’un projet éolien. Les propriétaires sont toujours libres de choisir d’accueillir des infrastructures du projet ou non, mentionne l’organisation.

La stratégie de développement éolien déposée par Hydro-Québec favorisera différents modèles de développement, incluant les projets à plus petite échelle, d’après Boralex. Dans cette perspective, elle travaille en amont à l’évaluation du potentiel éolien.

Ces approches ne sont qu’une première étape de développement d’un éventuel projet éolien sur le territoire. Les conditions et l’acceptation d’Hydro-Québec, la réceptivité des propriétaires, le processus de consultation publique et d’acceptabilité sociale et les études environnementales, entre autres, sont toutes des conditions déterminantes au développement d’un projet. La population sera informée et consultée à chaque étape du processus.