Tourisme : la notoriété du Bas-Saint-Laurent continue de gagner du terrain

Selon un récent sondage réalisé par Léger auprès de plus de 1 000 Québécois, la perception du Bas-Saint-Laurent par les touristes poursuit son ascension. On dénote que 57 % des répondants ont déjà visité le Bas-Saint-Laurent alors que 52 % ont l’intention de le visiter au cours des trois prochaines années.

Le sondage annuel réalisé par CAA portant sur les intentions de voyage à l’été 2024 avait placé la région en 4e position à égalité avec les Cantons-de-l’Est. «Notre clientèle touristique est composée à 80 % de Québécois. Plusieurs d’entre eux ont redécouvert le Bas-Saint-Laurent pendant la pandémie et nous constatons que cet intérêt continue de grandir. Notre offre répond aux attentes avec la proximité du fleuve Saint-Laurent, les grands espaces, les lacs et cours d’eau, la beauté des paysages, les activités en nature, les attraits et les saveurs locales. Ce sont des éléments distinctifs évoqués par les visiteurs, explique le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque.

Parmi ceux qui ont déjà visité le Bas-Saint-Laurent, 38 % ont visité Rimouski, 35 % Rivière-du-Loup, 19 % le Kamouraska, 10 % le Témiscouata, 12 % Les Basques et 9 % La Mitis. La moyenne de satisfaction de la dernière visite se situe à 83 %.

La destination est associée principalement à la nature et au fleuve. Plus de la moitié des Québécois (58 %) mettent d’avant la beauté des paysages et les points de vue comme sources de motivation de leurs visites. La majorité des répondants qui ont visité la région (84 %) ont fait un séjour d’au moins une nuitée.

Ces résultats confirment un intérêt croissant des Québécois pour la destination du Bas-Saint-Laurent comme choix de vacances. Tourisme Bas-Saint-Laurent investit plus de 2,5 M$ annuellement afin de positionner la marque Bas-Saint-Laurent, prendre le temps avec ses campagnes de promotion régionales et nationales et plus de 2,5 M$ avec les campagnes hors Québec effectuées en partenariat avec Le Québec maritime.