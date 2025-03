De nouveaux équipements pour le département d’otorhinolaryngologie

Une contribution financière de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup a permis à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup d’offrir de nouveaux équipements au département d’otorhinolaryngologie (ORL) du Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

Tous les instruments achetés pour l'ORL servent à faire de nombreuses chirurgies, avec de nouvelles technologies. Ils permettront aussi aux spécialistes de pratiquer de nouvelles chirurgies et d’augmenter l’offre de services du CHRGP.

Parmi les interventions réalisées par les spécialistes, on retrouve des septoplasties et des septo-rhinoplasties, c’est-à-dire le repositionnement de la cloison nasale afin de la redresser pour faciliter la respiration nasale, des polypectomies, donc le retrait de petites excroissances molles dans les narines et les sinus et des amenuisements des cornets nasaux, des os dans les narines qui peuvent s'hypertrophier, donc s'épaissir. À l'aide d'un appareil, le chirurgien va retirer une épaisseur de ces os dans les narines afin de faciliter le passage de l'air.

Ces équipements serviront aussi à la vérification des otites chez les enfants, ou encore pour les usagers souffrant d’un cancer au niveau de la bouche ou de la gorge. Toutes ces interventions ont grandement été améliorées grâce à l'achat de tout ce matériel.

Par ces acquisitions, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup agit comme partenaire pour améliorer l’offre de service à Rivière-du-Loup et offrir des équipements de pointe aux professionnels de la santé.