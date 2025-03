La Ville de Rivière-du-Loup recrute pour la saison estivale

À quelques degrés Celsius du printemps, la Ville de Rivière-du-Loup lance sa campagne de recrutement d’employés pour la saison estivale, main dans la main avec la Corporation Les Loisirs de Rivière-du-Loup. Environ 80 jeunes sont recherchés pour accomplir toutes sortes de missions et venir briller sous le soleil dans l’un des nombreux rôles à l’affiche.

À l’abri des intempéries ou au grand air, derrière un bureau ou dans le feu de l’action : chacune et chacun trouvera un poste qui lui correspond, quels que soient ses intérêts. C’est l’occasion rêvée d’acquérir de l’expérience professionnelle pertinente, tout en bénéficiant de bonnes conditions de travail, d’un environnement amical et d’un encadrement bienveillant.

Pour le camp de jour, la Ville recherche autant des animateurs, des préposés et des accompagnateurs spécialisés que des coordonnateurs pour superviser les activités sur ses quatre sites. Des postes d’animateurs pour le local des jeunes Le Bunker et le parc de planche à roulettes sont aussi vacants. Enfin, des coordonnateurs à la logistique, pour aider à l’organisation d’événements, et des préposés à l’accueil du Centre sportif du Cégep de Rivière-du-Loup et du camping municipal, doivent joindre l’équipe. Il est à noter que certains de ces postes pourraient se prolonger au-delà de l’été.

Les fiches de tous les postes se trouvent au VilleRDL.ca/emplois. Pour plus d’information, on peut appeler au 418 862-0906 ou écrire à [email protected].