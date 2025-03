La Maison du Notaire obtient 23 000 $ pour développer une activité culturelle éducative

Le projet de développement d’une activité culturelle éducative pour les jeunes «Flore imaginée» de la Maison du Notaire de Trois-Pistoles a obtenu un financement de 23 000 $ du gouvernement du Québec le 18 mars. Il fait partie des 8 projets soutenus dans le Bas-Saint-Laurent à l’aide d’une somme de 90 280 $.

«Je félicite la Maison du notaire pour cette belle initiative! Avec le soutien de notre gouvernement, les jeunes de la MRC des Basques pourront bénéficier, à travers leur parcours éducatif, d’activités culturelles pour stimuler leur créativité et développer leur esprit critique, en plus de se découvrir de nouveaux talents», a souligné Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata.



Les projets ont été retenus à la suite du dernier appel de projets en appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif. Ce programme soutient des artistes et des organismes culturels professionnels dans le but de développer l’offre d’activités culturelles destinées aux jeunes de la petite enfance et du collégial. Il permet aussi de bonifier cette offre en dehors des heures de classe pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.

«Cette annonce témoigne de l'engagement de notre gouvernement à enrichir l'expérience éducative des jeunes du Bas-Saint-Laurent par des activités culturelles stimulantes et inspirantes. En soutenant ces projets, nous offrons aux jeunes de notre région les clés pour développer leur créativité, leur esprit critique et leur passion pour la culture, tout en favorisant leur réussite et leur épanouissement», a conclu Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et députée de Rimouski qui a fait l’annonce au nom de son collègue Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l’Outaouais.

À l’échelle nationale, plus de 2,3 M$ ont été octroyés à 109 projets culturels dans le parcours éducatif. Ce sont plus de 30 000 jeunes qui en bénéficieront dans toutes les régions du Québec.