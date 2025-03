Déménagement imminent dans les nouveaux locaux du CLSC de Rivière-du-Loup

Des employés du CISSS du Bas-Saint-Laurent s’affairent à classer des documents dans les nouveaux locaux du CLSC de Rivière-du-Loup, signe que le déménagement approche. Dès le 28 mars, tous les services du CLSC seront transférés dans le Complexe santé Rivière-du-Loup, sur la rue Saint-Louis.

La période de déménagement se déroulera du 21 au 27 mars, lors de laquelle les 230 employés du CLSC de Rivière-du-Loup offriront leurs services graduellement à partir des nouveaux locaux. Selon le porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent, Gilles Turmel, cette procédure n’aura aucun effet sur les usagers. Environ 20 000 personnes fréquentent le CLSC de Rivière-du-Loup chaque année.

Tous les services en soins infirmiers, en santé mentale, en dépendance et ceux du programme jeunesse seront maintenus. Le bâtiment regroupe sept directions du CISSS du Bas-Saint-Laurent. «Ces locaux-là sont beaucoup plus vastes, modernes et sécuritaires. On parle de 3 000 mètres carrés, ce sont de grands espaces. C’est 1 000 mètres carrés de plus que dans les anciens locaux», explique M. Turmel.

En octobre 2024, des membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux craignaient un manque d’espace pour les travailleurs de la santé et la mise en place de bureaux partagés.

Le porte-parole du CISSS explique que des espaces seront disponibles afin que les employés puissent s’isoler au besoin dans le cadre de leur travail. Des locaux seront aussi prévus pour des consultations privées avec les usagers.

«Ça a été planifié en conséquence, en fonction de nos besoins précis. On arrive avec ces espaces qui répondent aux besoins modernes d’un CLSC», ajoute Gilles Turmel du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Un stationnement souterrain mis à la disposition du CLSC de Rivière-du-Loup sera dédié aux employés et aux usagers. Ces derniers y auront accès gratuitement. Les coupons sont disponibles à l’entrée du stationnement. Un ascenseur sera aussi disponible pour les personnes à mobilité réduite.

Selon l’appel d’offres qui a été publié en avril 2022, les locaux devaient être livrés avant le 1er mars 2024. Le déménagement officiel aura finalement lieu avec un an de retard. «Cette question fait l’objet d’un litige devant les tribunaux actuellement alors je n’irai pas plus loin dans les commentaires à ce sujet-là», a fait savoir Gilles Turmel.

Ce dernier indique que le CISSS du Bas-Saint-Laurent a l’intention de faire valoir ses droits en lien avec les retards de livraison des locaux, en vertu du contrat et des ententes qui ont été signés avec le Groupe Medway.

Rappelons que le CISSS du Bas-Saint-Laurent est poursuivi par Place Témis pour 5 M$ puisque l’entreprise estime avoir été injustement exclue de l’appel d’offres visant la relocalisation du CLSC de Rivière-du-Loup. La demanderesse allègue que des violations ont été commises à la fois par la Ville de Rivière-du-Loup et par le CISSS du Bas-Saint-Laurent «dans une démonstration alarmante de favoritisme et d’ingérence.»