Un «nouveau» pavillon d’accueil pour le Club de golf de Cacouna 

La nouvelle saison de golf sera précédée par la concrétisation d’un projet majeur au Club de golf de Cacouna, ce printemps. Le petit chalet patrimonial d’une centaine d’années, lequel compte un revêtement de cèdre peinturé de bleu et blanc, sera déménagé et restauré afin de servir de pavillon d’accueil.

Le déplacement du bâtiment, d’une superficie d’environ 16 pieds sur 20 pieds, devrait avoir lieu au mois de mars. Il sera suivi de quelques travaux, dont l’aménagement d’une galerie neuve et un rafraichissement de la peinture intérieure et extérieure. La construction d’une petite extension permettant l’ajout d’installations sanitaires est aussi dans les plans.

Tout devrait être en ordre pour le début de la saison au mois de mai, y compris pour le tournoi d’ouverture du 14 juin. Certains travaux pourraient être exécutés au courant de la saison estivale.

«C’est un très gros projet», s’est réjouie Christiane Plamondon, nouvellement élue sur le conseil d’administration du Club de golf de Cacouna. «Pour la salle de bain, ça vient répondre directement à des demandes de nos membres. Ce sera un beau plus au départ et à l’arrivée.»

Elle précise que les installations septiques ont déjà été réalisées au printemps sur le site choisi, lequel est situé au carrefour des premier et du neuvième trous, non loin du vert de pratique. L’électricité a aussi été déployée.

AUTONOMIE

Dans les dernières années, à la suite de la vente du chalet d’accueil de 1982, celui qu’on peut apercevoir de la route 132, l’équipe du Club de golf de Cacouna accueillait ses membres au sein d’une petite roulotte de chantier aménagée qu’elle louait pour plusieurs milliers de dollars annuellement.

Désormais, le club sera autonome dans ses propres installations et pourra offrir une expérience bonifiée aux joueurs réguliers. Le projet, initié par le conseil d’administration en 2024, est aussi réalisé dans le but de poursuivre la saine gestion des finances du club et d’assurer sa pérennité.

«Ça va venir diminuer les frais fixes […] Les investissements ont déjà été faits et on assume qu’on rentrera dans notre argent dans les premières années.»

«L’utilisation du chalet patrimonial viendra aussi faire un beau clin d’œil à l’histoire du terrain qui compte plus de 127 ans», a remarqué Mme Plamondon. «C’est un bâtiment magnifique.»

Notons que le chalet patrimonial était utilisé pour l’entreposage des sacs de golfeurs, au cours des dernières saisons. Pour la suite, ce service sera maintenu, mais il sera simplement relocalisé.

NOUVEAU CA

Le Club de Golf de Cacouna a tenu son assemblée générale annuelle à la salle paroissiale de Cacouna, ce dimanche 23 février. Deux nouveaux membres se sont joints au conseil d’administration, soit Christiane Plamondon, qui assumera le rôle de responsable des communications, et Louis-René Perreault, nommé co-responsable terrain et équipements.

Les autres membres du conseil sont Suzanne Rhéaume (présidente et secrétaire), Sylvie Pelletier (Vice-présidente, trésorière, responsable du Pavillon d’accueil), Darlyne Santerre (responsable des aménagements paysagers), Daniel Ouellet (capitainerie et responsable des tournois) et Michel Morneau (co-responsable terrain et équipements).

Le Club a d’ailleurs tenu à souligner le départ de Martin Gagnon du conseil d’administration et à le remercier de l’excellent travail qu’il a accompli pour améliorer la qualité du terrain et assurer le bon fonctionnement des équipements roulants. «Son engagement a été un atout précieux pour le club», a-t-il déclaré.

Conçu en 1897, puis redessiné par Graham Cook en 1985, le terrain du Club de golf de Cacouna compte 9 trous pour une distance de plus de 3000 verges.