L’Auberge Rose de la Rivière de Dégelis est sauvée 

Soupir de soulagement à Dégelis : l’Auberge Rose de la Rivière ne fermera finalement pas ses portes en juin 2025. La résidence pour personnes ainées autonomes et semi-autonomes sera prise en charge par l’organisme Les Habitation Dégelis Inc. La nouvelle a été partagée par la Ville de Dégelis, le 20 février.

La possible fermeture de la résidence pour ainés avait causé une onde de choc au sein de la communauté du Témiscouata, en janvier 2025. Le milieu craignait la perte de logements pour ainées, dans un contexte où un déficit de places disponibles était déjà observé.

Proactive, la Ville de Dégelis a alors pris des mesures afin de trouver une solution. Diverses actions ont été entreprises, dont une demande d’intervention du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Si cette tentative n’a donné «aucun résultat», la Ville n’a pas abandonné et elle s’est mise à la recherche d’un acheteur potentiel.

Après quelques négociations, une entente de principe est finalement souvenue avec Les Habitations Dégelis Inc., un organisme à but non lucratif qui gère déjà un lot de 126 logements, dont 54 logements pour personnes aînées autonomes ou avec une légère perte d’autonomie.

Avec l’Auberge Rose de la Rivière, ce sont 28 places de résidence supplémentaires qui s’ajouteront au parc immobilier de l’organisme. Dix emplois seront également conservés.

Notons que l’acquisition de l’Auberge par les Habitations Dégelis avait été évoquée dès l’annonce de la fermeture potentielle. Or, le maire Gustave Pelletier ne cachait pas que plusieurs éléments devaient être ficelés pour que cette possibilité devienne réalité.

«Cette annonce permet de soulager de nombreuses familles qui auraient dû déménager leur proche vers une autre résidence, voire même à l’extérieur du Témiscouata pour plusieurs d’entre elles», a soutenu la Ville de Dégelis dans une communication de presse.

«L’Auberge Rose de la Rivière continuera à fournir des services de qualité tout en respectant les valeurs de soutien et de bienveillance», a-t-elle assuré.

Les détails de la transaction seront finalisés au cours des prochaines semaines et la communauté sera informée dès que l’accord sera conclu officiellement.

Les Habitations Dégelis Inc. et la ville de Dégelis ont souhaité remercier les divers intervenants impliqués dans ce dossier afin qu’il connaisse un dénouement favorable. Cette entente marque une étape importante dans l’engagement de la municipalité à assurer un avenir durable pour les aînées de notre communauté, a-t-on spécifié.