La MRC de Témiscouata en action : les services en santé et le développement social

Le conseil de la MRC de Témiscouata a tenu sa séance ordinaire le 10 février. Parmi les sujets qui ont retenu l’attention des élus, il y a la situation des découvertures en santé qui sont vécues ou anticipées dans le réseau et la politique de développement social.

Les membres du conseil de la MRC ont voté une résolution d’appui à la MRC des Basques pour le maintien intégral des services d’urgence à l’hôpital de Trois-Pistoles. De plus, les élus ont signifié leurs inquiétudes et leurs insatisfactions concernant les rumeurs de diminution de service de laboratoire à Pohénégamook et à Notre-Dame-du-Lac. La MRC de Témiscouata restera à l’affût dans ce dossier et réagira promptement. Elle n’acceptera pas que des services directs à la population soient éventuellement diminués.

«Comme MRC rurale, nous allons nous battre pour le maintien des services de proximité dans nos milieux. On ne veut pas que notre monde soit pris pour se déplacer sur 60 kilomètres pour aller chercher un service de base», commente le préfet Serge Pelletier.

À la suite de la consultation des différents partenaires et à la participation citoyenne dans le cade des «4 grandes jases», la responsable du dossier Laurence Allie, a déposé au conseil un projet de politique de développement social pour la MRC de Témiscouata. Ladite politique sera adoptée lors d’une séance ultérieure.