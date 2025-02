Un projet avance pour contrer la crise du logement au Témiscouata

Une soixantaine de logements abordables répartis dans une douzaine de municipalités du Témiscouata pourraient voir le jour au cours des prochains mois. Ce projet, mené par l’organisme sans but lucratif Habitations entre lacs et forêts du Témiscouata, pourrait bénéficier d’un montant de 6,5 M$ de la Société d’habitation du Québec, à condition qu’il soit accepté par le ministère de l’Habitation.

De 12 à 13 blocs de 4 ou 6 logements pourraient être construits, selon l’intérêt qui a été manifesté par les municipalités hôtes. «Il nous reste à déterminer les milieux, après l’évaluation des projets», explique le préfet de la MRC de Témiscouata et président du conseil d’administration des Habitations entre lacs et forêts du Témiscouata, Serge Pelletier.

La réalisation de l’initiative est prévue entre 2025 et 2026, si elle est retenue par le gouvernement du Québec. «On sait qu’il y a de l’argent réservé pour la réalisation du projet, donc c’est extrêmement encourageant», ajoute Serge Pelletier.

Ce dernier indique que les logements neufs qui seront construits seront abordables. Il évoque des loyers de 580 $ pour un 3 ½, de 720 $ pour un 4 ½ et de 780 $ pour un 5 ½. L’entreprise Batitech aurait la responsabilité de construire l’ensemble des logements pour le compte de l’organisme sans but lucratif. De leur côté, les municipalités impliquées auraient la responsabilité de fournir le terrain pour la construction, ainsi que les services d’aqueduc et d’égouts.

«Il reste encore des ficelles à attacher, mais le dossier progresse bien. On s’aperçoit qu’on est dans la bonne direction […] Quand on regarde l’offre de logements disponibles au Témiscouata, souvent on parle de bâtiments vieillissants qui manquent d’amour. C’est un besoin.»

Le préfet Serge Pelletier explique qu’il est plus difficile pour les municipalités rurales de susciter de l’intérêt auprès de promoteurs privés pour la construction de blocs appartements. «Comment s’assurer d’avoir une offre de logements revigorée dans le milieu? Il faut se prendre en main et créer un partenariat public-privé pour aller de l’avant avec la construction de logements.» Ces constructions modulaires seraient réalisées en usine, ce qui accélèrerait leur implantation sur les terrains.

De passage dans la région du Bas-Saint-Laurent en aout 2023, la ministre de l’Habitation France-Élaine Duranceau s’était dit ouverte à développer des approches innovantes qui n’entraient pas nécessairement dans les cadres des programmes de financement. Elle avait lancé l’idée de trouver des nouveaux moyens de financement, comme des prêts sans intérêts ou encore l’inclusion de partenaires privés.