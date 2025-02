Écoles fermées dans le Témiscouata et Les Basques demain

En raison des conditions routières et météorologiques annoncées le 13 février, toutes les écoles du Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs seront fermées pour la journée.

Ces fermetures comprennent les écoles des secteurs des Basques et de Témiscouata, tant primaires que secondaires ainsi que les services de garde.

Le CSS du Fleuve-et-des-Lacs indique que les conditions routières pourraient compromettre la sécurité du transport scolaire en raison des prévisions qui se dégraderont au cours de la journée.

Pour l’instant, le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup n’a pas fait d’annonce concernant la fermeture des écoles de ses secteurs.

CONDITIONS MÉTÉO

Environnement Canada a émis, ce mercredi 12 février, des avertissements de neige et de tempête hivernale pour une grande partie du territoire québécois, dont le KRTB, de jeudi matin à vendredi.

Dans le Témiscouata et le secteur nord de Saint-Simon-de-Rimouski, on prévoit de 15 à 25 centimètres entre jeudi et vendredi.

De la neige laissant une accumulation totale de 15 à 30 centimètres est prévue dans les secteurs du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles. Des vents modérés accompagneront également la neige et créeront de la poudrerie par endroit.