Écoles fermées au KRTB demain

En raison des conditions routières et météorologiques annoncées le 13 février, toutes les écoles des Centres de services scolaires du Fleuve-et-des-Lacs et de Kamouraska-Rivière-du-Loup seront fermées pour la journée.

Ces fermetures comprennent les écoles des secteurs de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques, tant primaires que secondaires, ainsi que les services de garde. Les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle seront aussi fermés.

Le CSS du Fleuve-et-des-Lacs indique que les conditions routières pourraient compromettre la sécurité du transport scolaire en raison des prévisions qui se dégraderont au cours de la journée.

CONDITIONS MÉTÉO

Environnement Canada a émis, ce mercredi 12 février, des avertissements de neige et de tempête hivernale pour une grande partie du territoire québécois, dont le KRTB, de jeudi matin à vendredi.

Dans le Témiscouata et le secteur nord de Saint-Simon-de-Rimouski, on prévoit de 15 à 25 centimètres entre jeudi et vendredi.

De la neige laissant une accumulation totale de 15 à 30 centimètres est prévue dans les secteurs du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de Trois-Pistoles. Des vents modérés accompagneront également la neige et créeront de la poudrerie par endroit.