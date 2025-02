Témiscouata-sur-le-Lac retire l’administration des échanges avec le conseil municipal

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Denis Blais, a pris la décision, lors de la séance du conseil du 4 février, de couper les liens entre les conseillers et l’administration municipale. Cette mesure vise à protéger le personnel et maintenir l’équipe de travail en place, selon l’élu. Il fera ainsi le rôle d’intermédiaire entre les parties.

«C’est ma responsabilité comme maire d’assurer le lien entre le conseil et l’administratif et d’assurer un climat de travail adéquat pour que ces gens-là puissent travailler en toute sécurité», a confié M. Blais à Info Dimanche. Et pour lui, la santé mentale est toute aussi importante que la santé physique.

Cette décision a été prise après qu’un conseiller, que M. Blais n’a pas souhaité viser, a posé «mille et une questions» et soulevé «plusieurs interrogations». «On était souvent dans des situations de confrontation, de méfiance, de doute», a-t-il ajouté.

«Le climat de confrontation n’était pas sain présentement et ne menait à rien», a soutenu le maire. Ainsi, les conseillers n’auront plus accès au personnel administratif d’ici la fin du mandat autant dans les séances plénières, que les séances du conseil, ainsi que les rencontres qui les précèdent. Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a déjà été informé de la situation.

Denis Blais souhaite ainsi protéger le personnel et maintenir l’équipe actuelle en place. «On a trop de travail à faire encore pour les 9 prochains mois de notre mandat pour perdre d’autres joueurs», a-t-il soulevé. Le maire fait allusion à la perte de la directrice des finances il y a quelques mois, et dont le poste est encore à combler.

L’élu espère que cette décision aidera à maintenir «le navire à flot» pour les mois à venir.