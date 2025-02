La Ferme M.P. Morissette de Cacouna, championne de la qualité du lait

Agropur annonce que la Ferme M.P. Morissette a remporté le titre de Champion régional de la qualité du lait. Treize fermes recevront cet honneur cette année. Cette récompense est attribuée après une évaluation de la qualité du lait sur une période de douze mois, suivie d’une inspection de l’environnement de traite.

Acquise en 2001, la Ferme M.P. Morissette est aujourd’hui dirigée par le couple composé par Marc et Pauline Ross, appuyés de leur fils Philippe, marquant ainsi la deuxième et troisième génération familiale à la tête de l'entreprise. La ferme se distingue par son troupeau de 50 vaches Holstein en lactation, dont l'amélioration génétique constitue une source de fierté pour ses propriétaires.

Les récents investissements témoignent de leur engagement envers la qualité : les propriétaires ont procédé à l'agrandissement des installations d'élevage et à l'aménagement de parcs de vêlage. Une amélioration notable inclut le remplacement des tapis par des matelas dans une section de l'étable. «Les résultats sont probants : les vaches optent systématiquement pour les logettes équipées de matelas», souligne Marc Ross.

C’est la deuxième fois que la ferme décroche le titre de championne régionale. Les propriétaires attribuent leur succès à deux forces complémentaires : leur aptitude à bien s'entourer et leur proactivité à demander de l’aide et des conseils lorsque nécessaire.

Depuis sa création il y a 36 ans, le Club de l’Excellence a mis en lumière le dynamisme de plus de 500 fermes membres d’Agropur. «L’engagement de nos producteurs laitiers est fondamental pour garantir des produits de qualité et bons pour la santé, souligne Roger Massicotte, président d’Agropur. Je suis particulièrement heureux de constater que le Club de l’Excellence a su motiver les producteurs à se perfectionner et à repousser leurs limites. Je tiens à féliciter chaleureusement nos champions régionaux : cette reconnaissance témoigne de leur dévouement quotidien pour produire un lait d’exception.»

Parmi les 13 champions régionaux, un grand champion, prix Qualité du lait, et un grand champion, prix Bien-être animal, seront nommés en février lors de l’assemblée générale annuelle d’Agropur.