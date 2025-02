Les 4 Scènes offre un grand prix pour célébrer 25 ans de diffusion au Témiscouata

Les 4 Scènes, diffuseur officiel du Témiscouata, et le Festival le Tremplin de Dégelis s’unissent pour marquer une double célébration : leurs 25 années d’engagement envers la culture. Pour l’occasion, un projet unique voit le jour : une résidence d’artistes destinée à quatre des auteurs-compositeurs-interprètes francophones, sélectionnés lors de la 25e édition du concours le Tremplin.

Les artistes sélectionnés recevront une résidence de cinq jours au Témiscouata, du 22 au 26 septembre. Cette expérience immersive sera marquée par des ateliers offerts au BeauLieu culturel. En plus de ces ateliers de création animés par des professionnels reconnus, des activités de cocréation et un spectacle inédit présenté au grand public sont prévus.

«La résidence d’artistes, en plus d’être une expérience inédite, symbolise notre engagement envers la relève artistique et notre désir de faire rayonner le talent francophone», explique Chantal St-Laurent, coordonnatrice du Tremplin.

En plus de soutenir les artistes, ce prix permet de dynamiser la vie culturelle et économique du Témiscouata en offrant des opportunités uniques aux artistes de la relève francophone et en sensibilisant le public à la découverte et à l’appréciation des talents émergents.

Le point culminant de cette résidence sera le spectacle de clôture, qui se tiendra le 26 septembre au Centre culturel Georges-Deschênes de Dégelis. Ce sera l’occasion pour le public de redécouvrir les demi-finalistes du Tremplin, de constater leur progression et de célébrer leur talent dans un cadre chaleureux et intimiste.

Ce prix reflète la volonté de les 4 Scènes de contribuer au rayonnement des artistes émergents et de renforcer le lien entre les artistes, la communauté et le territoire témiscouatain.

Il est rendu possible grâce à une subvention reçue dans le cadre du programme de partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent du Conseil des arts et des lettres du Québec, volet Soutien à l’accueil en résidence et à la coproduction, offerte conjointement par CALQ et la MRC de Témiscouata. Les deux organismes saluent également l’aide reçue de Culture BSL.