Alimenter les aspirations scolaires des jeunes par la rencontre de modèles signifiants

La Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent profite des Journées de la persévérance scolaire (JPS), du 10 au 14 février, pour mettre en lumière l’initiative Modèles signifiants qui mobilise les adultes pour soutenir les jeunes dans leur cheminement scolaire et favoriser l’accès à la formation professionnelle, collégiale et universitaire. Le projet a débuté en 2023 au sein de COSMOSS Rimouski-Neigette et de La Mitis. Devant le succès obtenu, l’initiative est en cours d’implantation ailleurs au Bas-Saint-Laurent.

Modèles signifiants est une approche qui permet aux adultes une prise de conscience quant au rôle de soutien et d’exemple qu’il est possible de jouer auprès des enfants et des jeunes, particulièrement auprès d’élèves issus de milieux à faible capital scolaire et socioéconomique.

Au cours d’une formation, les adultes sont invités à réfléchir à leur propre parcours, aux défis et obstacles rencontrés pour mieux partager leur propre histoire aux jeunes. Une attention particulière est accordée à présenter les transitions scolaires de manière positive, dès l’entrée à l’école. «C’est une approche simple qui redonne le pouvoir à chaque adulte de faire la différence dans la persévérance scolaire des jeunes», croit Emma Savard, directrice générale de la Démarche COSMOSS.

À ce jour, près de 1 000 adultes ont participé à la formation Modèles signifiants. Depuis l’automne 2024, cette approche est déployée au sein des Démarches COSMOSS Kamouraska, Témiscouata, Les Basques et La Matanie, alors que près de 900 adultes bénéficieront également de cette formation au cours des prochains mois.

Modèles signifiants s’adresse à une grande diversité d’organisations afin que les jeunes bénéficient de modèles dans plusieurs contextes : personnel du milieu scolaire, communautaire, sportif et culturel, de la santé et des services sociaux ou encore des services d’aide à l’emploi.

L’approche a été développée à l’UQAR dans le cadre du Projet interordres sur l’accès et la persévérance aux études supérieures, dont l’une des recommandations est d’exposer davantage les jeunes à des exemples d’adultes qui ont eu des parcours variés vers les études postsecondaires. Alors qu’un sondage Léger révèle aujourd’hui que 85 % des Québécois sont préoccupés par le décrochage scolaire des jeunes, Modèles signifiants est un exemple concret du soutien de la société à la persévérance scolaire des jeunes.

Le projet est mis en œuvre avec le soutien financier du Pôle régional en enseignement supérieur du Bas-Saint-Laurent et la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent pour un budget totalisant 132 500 $. Pour en savoir davantage sur l’approche Modèles signifiants il faut se rendre sur le site: https://cosmoss.qc.ca/outils/modeles-signifiants.html.