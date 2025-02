Traverse : Mario Bastille lance une pointe à la députée Amélie Dionne 

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, ne dérougit pas dans le dossier du déménagement de la traverse vers Cacouna. En mêlée de presse, lundi soir, l’élu a soutenu que le gouvernement du Québec manquait de respect à l’endroit du milieu louperivois. «Notre députée ne nous aide pas beaucoup là-dedans non plus», a-t-il laissé entendre.

M. Bastille réagissait au choix de Tourisme Bas-Saint-Laurent de se retirer, pour le moment, d’un éventuel comité de valorisation de la Pointe de Rivière-du-Loup. Une décision qui était «celle à prendre», selon lui, rappelant du même coup que la Ville de Rivière-du-Loup n’était pas du tout prête à s’impliquer dans ce processus, «le corps [étant] encore chaud.»

«Si le gouvernement veut de la bonne volonté, il doit être de bonne foi lui aussi», a-t-il mentionné. Ce n’est pas juste à nous et aux gens d’affaires d’être de bonne foi.»

Le maire Bastille faisait alors référence à la demande conjointe de la Ville de Rivière-du-Loup et du milieu des affaires d’obtenir les documents sur lesquels a été appuyée la décision de déménager le service de traversier à Cacouna en 2028. Une requête à laquelle le gouvernement ne semble pas vouloir répondre positivement, notamment en raison d’enjeux de confidentialité.

«Actuellement, on nous prend une gang de ‘’newfs’’», a déclaré Mario Bastille, visiblement exaspéré. «On nous dit que les documents ont été faits avec sérieux et rigueur, qu’ils sont contents avec la décision qui a été prise, que c’était la meilleure…Et bien si c’est le cas, donnez-nous les et soyez de bonne foi», a-t-il répété.

Il estime que le gouvernement est «irrespectueux» à l’endroit du milieu louperivois dans sa gestion du dossier de la traverse. «Notre député ne nous aide pas beaucoup non plus là-dedans, a-t-il ajouté, en visant directement Amélie Dionne. Les lignes de parti, c’est bien beau, mais ça doit s’arrêter.»

«On ne demande pas grand-chose : avoir accès aux documents. Arrêtons de nous les cacher derrière des lois et tout ça.»

Concernant une valorisation potentielle du secteur de la Pointe, Mario Bastille estime par ailleurs que plusieurs questions demeurent sans réponse au sujet du dragage au quai de Rivière-du-Loup. Il rappelle que l’accès au fleuve devra être une priorité, notamment pour assurer l’avenir de la marina et des activités louperivoises de l’entreprise Duvetnor.

«Ce n'est pas vrai qu'on va prendre du temps pour monter un projet et que dans 10 ans il va y avoir de la bouette à hauteur du quai», a ironisé le maire.

PROJET DE LOI PRIVÉ

Notons que Mario Bastille a profité de son temps de parole lors de la séance du conseil municipal pour faire le point sur le cheminement du projet de loi d’intérêt privé qui sera déposé par la Ville à l’Assemblée nationale.

Le député parrain de la démarche, Pascal Bérubé, du Parti Québécois, a rencontré les personnes responsables de la législation de l’Assemblée nationale dans les derniers jours. Différents ministères seront maintenant interpellés par des avis publics.

Selon l’échéancier actuel, le projet de loi pourrait être déposé et présenté au début du mois de mai. «Ça pourrait être plus tard, a nuancé le maire. Le travail se poursuit.»

Plusieurs étapes – dont certaines seront à la discrétion du gouvernement – devront être franchies avant que le projet de loi soit débattu et qu’il puisse faire l’objet d’un vote.