La Classique de golf des Barlettes triple son nombre de bourses

À la seconde année de son programme de bourses d’excellence, la Classique de golf des Barlettes triple son nombre d’aides financières à remettre à de jeunes artistes et sportifs des régions de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles. Ce sont 30 adolescents de 17 ans et moins qui se partageront une somme de 28 500 $.

Le programme vise à récompenser l’excellence de jeunes de la région, mais aussi à souligner leur persévérance et leur contribution individuelle à leur sport ou leur art. Ainsi, un adolescent qui fait partie d’un groupe peut soumettre une candidature solo avec une lettre d’appui d’un entraineur.

Un comité de sélection composé de cinq personnes choisira les lauréats. Parmi les inscrits, 19 auront une bourse de 500 $, 4 recevront 1 000 $, 2 obtiendront 1 500 $, 3 récolteront 2 000 $ et 2 toucheront 3 000 $. Rappelons que l’an dernier, 10 boursiers se sont partagé 11 500 $.

La grande différence, cette année, a été la mise sur pied de la contribution de commanditaires. Avec la 4e Classique de golf des Barlettes et leurs amis, l’organisme à but non lucratif incorporé en juillet 2024, a récolté 19 500 $. Un 9 000 $ additionnel a été octroyé par 16 entreprises de la région, afin de récompenser les talents locaux.

Une soixantaine d’inscriptions ont été enregistrées l’an dernier. Cette année, le président de l’OBNL, Pierre Dion, espère recevoir au moins 100 candidatures.

Pour participer, les jeunes ont du 17 février au 30 mars pour envoyer un courriel à [email protected]. Par la suite, les instructions d’inscriptions leur seront partagées.

M. Dion invite les jeunes à s’inscrire en grand nombre. Il fera aussi une tournée dans les écoles et différents clubs de la région afin de faire rayonner le programme de bourses à Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles.

Les bourses seront remises aux jeunes le 27 juin prochain dès 19 h à la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup située au 67, rue du Rocher.