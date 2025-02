Le marché public des Basques intéressé par la gare ferroviaire de Trois-Pistoles 

La gare de train de Trois-Pistoles, laquelle est sur le point d’être acquise par la Ville de Trois-Pistoles pour une somme symbolique, pourrait fort bien être le prochain lieu de rendez-vous du Marché public des Basques. Si des ficelles doivent toujours être attachées, tout semble tranquillement se mettre en place pour que l’organisme puisse y installer ses kiosques dès l’été 2025.

Le bâtiment, qui sera cédé par Via Rail Canada afin qu’il puisse être conservé et réutilisé, permettrait au Marché public des Basques de bénéficier de son propre espace non loin du centre-ville pistolois. Il lui offrirait aussi un emplacement stratégique bien en vue et à proximité d’un parc pour enfants.

Gabriel Legaré, producteur maraicher et président du conseil d’administration, soutient qu’il est encore trop tôt pour une annonce officielle. Il confirme cependant que la position des administrateurs est claire : l’intérêt est bel et bien présent.

«Le conseil d’administration s’est positionné pour que le marché puisse déménager [à la gare] cet été», a-t-il souligné en précisant que le C.A. doit se réunir en assemblée générale au courant du mois de février. Ce sujet y sera à nouveau abordé.

«C’est un endroit vraiment intéressant pour nous. Le marché pourrait être bien en vue, sans être enclavé entre plusieurs bâtiments. Le secteur offre de belles opportunités», a-t-il ajouté.

Dans les dernières années, le marché public a utilisé différents sites, mais c’est dans le stationnement du Caveau des Trois-Pistoles (rue Pelletier) qu’il a fait son nid, les dimanches d’été, depuis la saison 2018.

DISCUSSIONS AVANCÉES

Selon nos informations, la Ville de Trois-Pistoles aurait approché l’organisme dans les derniers mois, alors qu’il discutait d’une possible acquisition de la gare avec Via Rail Canada. Aujourd’hui, le maire Philippe Guilbert reste prudent en raison des dernières étapes à franchir, mais il confirme que les discussions «sont avancées» entre les deux parties.

Il faut dire que l’élu n’est pas étranger à la réalité du Marché public des Basques. Avant son engagement politique, M. Guilbert a été impliqué dans l’administration de l’organisme. À l’époque, la gare ferroviaire avait d’ailleurs été ciblée comme un lieu de développement potentiel.

«Nous avions visité la gare et c’était une avenue intéressante, mais la Ville n’était alors pas prête» à faire les démarches pour son acquisition, a-t-il précisé.

La revitalisation de la gare, qui a besoin d’une bonne «dose d’amour», faisait aussi partie de sa plateforme électorale lors des élections de 2021, signe de sa volonté de voir cette infrastructure d’une centaine d’années bénéficier d’une seconde vie.

ACQUISITION

La semaine dernière, la Ville de Trois-Pistoles a confirmé être sur le point d’acquérir la gare de train grâce à un accord avec Via Rail Canada. En séance ordinaire, les membres du conseil municipal ont mandaté le maire et le directeur général Étienne Bergeron à signer l’entente.«Ce n’est maintenant qu’une formalité administrative», a souligné Philippe Guilbert, le 29 janvier.

Ce dénouement survient après des mois de discussions entre la Ville et Via Rail, a souligné le maire. «L’année passée, les gens de Via Rail nous ont dit qu’ils commençaient à se départir de certaines immobilisations. On leur avait proposé de s’occuper de l’entretien du quai de la gare afin qu’ils puissent maintenir un arrêt à Trois-Pistoles et que le service ne soit pas interrompu», a-t-il raconté.

«Aujourd’hui, c’est un autre niveau. On a décidé de faire l’acquisition de la gare pour un montant symbolique. Via Rail fait affaire avec les municipalités pour que les gares soient conservées, qu’elles puissent être réutilisées.»

Dans les négociations, Via Rail Canada a d’ailleurs accepté de consentir un montant pour que certains travaux puissent être réalisés. «Ils avaient prévu de remettre la gare en état pour recevoir des passagers. Ce montant-là nous sera remis. Ça ne couvrira pas tous les travaux, mais c’est un début à court terme.»

Selon Philippe Guilbert, le bâtiment doit être rénové, mais «la situation n’est pas catastrophique». Il précise que l’infrastructure n’a pas de valeur patrimoniale, du moins pour le moment, mais qu’elle possède certainement une «valeur sentimentale» pour le milieu pistolois et qu’il est important d’assurer sa pérennité.

Il faudra maintenant voir combien de temps Via Rail compte poursuivre ses arrêts à Trois-Pistoles. Même si les passagers ne sont pas nombreux à se présenter sur le quai en pleine nuit, Philippe Guilbert demeure confiant que le service puisse être maintenu à long terme, puisque les couts associés seront beaucoup moins importants à l’avenir.