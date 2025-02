Maison de la famille du Grand-Portage: le service de parrainage scolaire est sauvé

À l’approche des Journées de la persévérance scolaire, la Maison de la famille du Grand-Portage a partagé une bonne nouvelle. Elle pourra poursuivre son service de parrainage scolaire grâce à l’implication financière du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Un montant de 40 000 $ assure la continuité du programme des Tuteurs d’espoir pendant deux ans.

«Ça nous soulage. On est bien heureux, parce qu’on avait peur de ne pas pouvoir poursuivre [le parrainage scolaire]. Ça nous tient vraiment à cœur ce programme-là. On sait qu’on a aidé plusieurs enfants dans les dernières années. Pour nous, ça fait toute la différence», explique la directrice de la Maison de la famille du Grand-Portage, Julie Bélanger. L'argent est utilisé afin de payer le salaire d'une ressource qui s'occupe de la coordination du parrainage scolaire.

Cette année, 16 élèves du primaire bénéficient d’un accompagnement individuel par autant de Tuteurs d’espoir. Selon Mme Bélanger, il serait possible d’offrir le service à une vingtaine d’élèves, si autant de bénévoles sont au rendez-vous. Certains jeunes ont été inscrits sur une liste d’attente.

Pour le Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, ce service fait une grande différence dans la persévérance scolaire de nombreux élèves qui sont en difficulté.

«Il y a toujours des élèves qu’on ne réussit pas à rejoindre, pour toutes sortes de raisons. Il y a des parents qui n’ont pas de lien de confiance avec l’école. Ils viennent voir des partenaires. Ça nous permet d’assurer des services de qualité à tous les jeunes, même si ce n’est pas avec nos intervenants», précise le directeur général du Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Antoine Déry.

Lorsqu’il a appris que le parrainage scolaire était menacé, il a instantanément souhaité que le Centre de services scolaire s’implique. Il était hors de question, pour lui, de rester les bras croisés. «Quand on nous a dit que le service était en péril, on a regardé tout de suite comment on pourrait contribuer pour garder ces ressources», ajoute M. Déry. Le taux de décrochage scolaire est d'environ 10 % au CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup, ce qui représente environ 32 élèves. L'aide fournie à 16 élèves par la Maison de la famille du KRTB est donc significative, souligne-t-il.

Certains Tuteurs d’espoir accompagnent des enfants depuis plus de 10 ans, et ce, bénévolement. Julie Bélanger souligne que l’aide aux devoirs et aux leçons apportée à un élève en difficulté permet d’aider toute sa famille et de libérer du temps pour d’autres activités. Un adulte significatif l’encourage à poursuivre ses études et l’accompagne tout au long de son parcours au primaire. Les enfants qui ont recours à ce service sont référés par diverses ressources et des enseignantes.

Pour les deux prochaines années, la Maison de la famille pourra se concentrer sur ses services offerts aux enfants, plutôt que de chercher des sources de financement pour poursuivre son service de parrainage scolaire.

En octobre 2024, la Maison de la famille du Grand-Portage avait fait une sortie publique afin d’annoncer que son service de tutorat, offert depuis 25 ans, était menacé. Des changements apportés à un programme de financement fédéral pour les enfants étaient à la source de ce problème. Près de 500 enfants ont été accompagnés par le parrainage scolaire offert par la Maison de la famille, depuis le début du projet.

» À lire aussi : Le parrainage scolaire en péril à la Maison de la famille du Grand-Portage