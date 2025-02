Pour une réorientation simple et cohérente

La native de Rivière-du-Loup, Anastasia Luckenuick, a lancé son premier livre «Si tout est facile et cohérent» le 24 janvier. Elle y aborde ses histoires de réorientation de carrière ainsi que les outils pour effectuer une transition réussie. Il s’adresse autant aux personnes qui désirent se rediriger qu’à celles qui vivent de nombreux défis et enjeux, et qui ont l’impression que la vie s’acharne sur eux.

«Le livre raconte littéralement le fait que quand tu as des portes fermées dans la vie, si tu persévères vers quelque chose que tu aimes, tu vas t’ouvrir un monde d’opportunités. Quand tout est facile et cohérent, tout se place. Quand je n’ai pas écouté mon intuition, ça ne s’est pas placé, mais ça m’a permis de grandir et d’avoir de la motivation», résume la Louperivoise, conseillère en transition de carrière depuis septembre.

L’écrit est porteur de la philosophie qu’elle incarne chaque jour. À travers son passage houleux au secondaire, sa carrière d’infirmière qui éteignait sa flamme et son métier d’inspectrice en bâtiments qui l’a fait grandir, Anastasia Luckenuick partage des conseils pour une transition de profession réussie.

Trouver des compétences transférables d’un domaine à l’autre, faire des liens entre les milieux, trouver des réponses au fond de soi, se donner du temps, sont quelques-unes des pistes abordées par Mme Luckenuick dans son livre. «Les gens en transition ne sont jamais bien accompagnés, remarque-t-elle. Ma ligne conductrice a toujours été de prendre soin des gens.»

Elle espère donc aider et inspirer plusieurs personnes avec ce premier ouvrage qui n’est certainement pas son dernier. L’ancienne inspectrice en bâtiments, qui n’avait jamais pensé écrire auparavant, a adoré l’expérience qui lui a permis de vider son esprit.