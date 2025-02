Une nouvelle espèce exotique envahissante au Bas-Saint-Laurent : le Potamot crépu

Une nouvelle espèce aquatique exotique envahissante a été identifiée dans un lac du Bas-Saint-Laurent cette année. Il s'agit du potamot crépu (Potamogeton crispus). Des fragments de plantes ont été retrouvés entre le lac Saint-Mathieu et le Petit lac Saint-Mathieu, mais la localisation exacte du ou des herbiers reste inconnue.

La présence de cette nouvelle espèce exotique envahissante au Bas-Saint-Laurent démontre l'importance du lavage du matériel nautique à l'entrée et à la sortie des plans d'eau et est un facteur supplémentaire qui renforce l'importance d'accélérer l'établissement d'un réseau de stations de lavage adéquat dans la région du Bas-Saint-Laurent.

Bien que non souhaitable, l'envahissement du potamot crépu ne semble pas être une situation actuellement désastreuse pour les plans d'eau du Québec. Cette espèce est toutefois considérée comme envahissante, et elle est problématique en Ontario. Il est donc nécessaire de la garder à l'œil et de limiter sa propagation au maximum.