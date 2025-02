Deux projets estivaux en branle à L’Isle-Verte

Il y aura de l’action cet été à L’Isle-Verte. La Municipalité a prévu la réalisation de deux projets, autant pour permettre aux petits de s’amuser que pour rassembler la communauté. De beaux ajouts seront effectués au parc Samuel-Côté, et un abri communautaire sera construit près de l’église de la Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste.

La réfection du parc Samuel-Côté, inauguré en 2012, prévoit l’implantation de jeux d’eaux, l’ajout de balançoires, l’arrivée d’un module de jeux 0-5 ans et l’installation d’abris solaires. Certains modules déjà en place seront déplacés et le parc sera revégétalisé à certains endroits. «On le remet tout en beauté», se réjouit le directeur général, Benoit Randall.

Pour le projet, L’Isle-Verte a obtenu une subvention de 217 000 $ du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, un financement de 17 500 $ du Programme de soutien aux politiques familiales municipales volet 2, un montant de 5 000 $ de la MRC Les Basques et un don de 10 000 $ des Caisses Desjardins.

Les travaux seront réalisés cet été. M. Randall espère que les citoyens pourront en profiter pendant une partie de la saison estivale, si tout se déroule bien. Un appel d’offres devrait bientôt être lancé par la Municipalité.

Rappelons qu’à ce parc se trouvent également un terrain de basket-ball, un terrain de soccer, un parcours de BMX, des aires de repos ainsi qu’un jeu de serpents et échelles géant.

PROJET D’ABRI COMMUNAUTAIRE

Les élus désirent aussi qu’un abri communautaire soit construit au parc de l’église, à proximité de l’endroit où se situe le mémorial de la résidence du Havre. Toutefois, la Municipalité doit obtenir les autorisations nécessaires du ministère de la Culture et des Communications pour sa réalisation puisque le terrain est classé patrimonial, comme l’église.

Le projet a reçu un soutien de 100 000 $ du Programme d’infrastructures municipales pour les aînés. «Ça va être un lieu de rencontres, de repos, un endroit où, l’été, on va pouvoir tenir des activités et des spectacles», explique Benoit Randall. L’appel d’offres devrait aussi être publié sous peu, et les travaux réalisés, puis terminés, cet été.